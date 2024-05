Paulo Vieira, empresário e autor best-seller, escolhe Cuiabá para o encerramento de tour internacional

Mato Grosso será palco do gran finale de uma jornada transformadora que começou em Portugal

Da assessoria

No dia 13 de junho, Mato Grosso receberá pela primeira vez presencialmente o empresário Paulo Vieira, autor best-seller que mais vendeu livros nos últimos cinco anos no Brasil. Ele virá a Cuiabá para o encerramento do “Tour Internacional, Alta Performance Pessoal & Profissional”.

A turnê 2024, que teve início em Portugal, passou também por cidades como Belém, Porto Velho, Manaus e, em junho, passará por Vitória, Brasília, Palmas, realizando seu gran finale na capital mato-grossense. O evento acontecerá no Musiva, um dos espaços de evento mais conhecidos da cidade.

O “Tour Internacional, Alta Performance – Pessoal e Profissional” terá uma carga horária de seis horas e abordará temas como foco, produtividade, gestão de tempo e como desenvolver um plano executável para atingir as suas metas mais ousadas sem prejudicar as outras áreas da sua vida.

Paulo Vieira é considerado o maior especialista em pessoas, liderança e gestão empresarial do país e é o idealizador desta grande experiência que, em 2023, reuniu 30 mil pessoas em apenas um dia no Allianz Parque, em São Paulo, em um evento histórico. Líder em seu segmento, ele é presidente da Febracis (importante escola de negócios no Brasil) e criador do Método CIS, treinamento que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas em 83 países.

Seu livro “O Poder da Ação” ultrapassou os 11 milhões de exemplares vendidos no Brasil e sua presença digital é robusta, com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.

Além de Paulo Vieira, o tour em Cuiabá contará com a participação de Camila Vieira, vice-presidente da maior escola de negócios da América Latina, autora best-seller e especialista em comportamento humano. Também estarão presentes no treinamento Andreza Hockmuller e Fabio Hockmuller, diretores da Febracis MT/MS, contribuindo para enriquecer ainda mais a experiência dos participantes.

Solidariedade – Além de ser um evento que promete transformar a vida de seus participantes, “Tour Internacional, Alta Performance – Pessoal e Profissional” será uma oportunidade de fazer o bem.

“A cada ingresso vendido, uma cesta básica será doada para o Rio Grande do Sul, a famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência das enchentes que assolam o estado”, explica Fabio Hockmuller, presidente regional da Febracis. A expectativa é que sejam arrecadadas cerca de duas toneladas de alimentos.

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site https://bit.ly/TourPauloVieiraCuiaba

Serviço

“Tour Internacional, Alta Performance – Pessoal e Profissional”, com best-sellers Paulo Vieira e Camila Vieira

Quando: 13 de junho, das 16 às 22h

Onde: Musiva – Av. Manoel José de Arruda, 4435, Porto

Ingressos à venda pelo site https://bit.ly/TourPauloVieiraCuiaba