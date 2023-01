Papa Francisco se encontra com crianças ucranianas acolhidas na Itália

Ao todo, 31 crianças e 5 professoras foram para audiência

Um grupo de 31 crianças e cinco professoras ucranianas que estão sendo abrigadas na Itália por conta da guerra se reuniram com o papa Francisco nesta quarta-feira (18) após a audiência geral.

Os pequenos foram ao Vaticano com o apoio da diocese de Teggiano-Policastro, da província de Salerno, na região da Campânia. As crianças são das cidades de Kiev, Dnipro, Kherson, Kharkiv e Zaporizhzhia e muitas perderam seus pais durante os conflitos. Outros não veem os genitores há meses.

Segundo o portal católico Osservatore Romano, duas das professoras entregaram ao Papa uma lista com nomes de pessoas capturadas pelas tropas russas e Francisco, levando a folha próxima ao coração, disse que iria rezar por elas.

Ainda ao site, o diretor da Cáritas da Campânia e pároco de Postiglione, Martino De Pasquale, contou que essas crianças estão de férias escolares na diocese até o dia 22 de janeiro e que a instituição religiosa aderiu a um programa de solidariedade promovido pela ONG católica em colaboração com o Ministério do Trabalho.

“Nós os levamos para ver as belezas naturais do nosso território, as ruínas de Pompeia, as grutas em Petrosa e os templos de Paestum. Ele voltaram a correr, a jogar, a brincar e rir, encontrando uma alegria perdida há meses”, disse o religioso afirmando que eles ficaram muito empolgados em saber que também se encontrariam com o Papa no Vaticano.

O líder católico vem fazendo constantes apelos e discursos em prol da paz na Ucrânia e também pedindo solidariedade com o povo “martirizado” do país.