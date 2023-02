Pague Menos registra recorde histórico de acessos e vendas no e-commerce durante ações na casa mais vigiada do Brasil

Pico de acessos gerado pelas ações no reality foi oito vezes maior do que a Black Friday para a marca, que divulgou no programa de domingo (05) sua campanha “Pague Menos. Tudo pra sua saúde” em um jogo da memória

Por Deusarina Alves

Reconhecida como o hub de saúde mais completo do varejo farma no Brasil, a Pague Menos — primeira rede de farmácias oficial do maior reality show do País –, registrou recorde histórico de acessos simultâneos e de vendas (faturamento e participação) no site durante ações proprietárias e realizadas com alguns de seus parceiros também patrocinadores do programa. Somente na primeira quinzena de exibição, uma festa realizada por uma marca parceira foi responsável pelo recorde em seu e-commerce. O alcance é oito vezes maior quando comparado com a Black Friday, um dos períodos de maior relevância para a companhia e o setor do varejo.

O resultado positivo reafirma a estratégia da empresa em estar cada vez mais próximo do seu público, seja presencial ou digitalmente. E, para reforçar esse posicionamento, a marca esteve presente no domingo, 05 de fevereiro, em sua primeira ação proprietária no programa, em uma prova bate e volta que teve como objetivo ressaltar algumas de suas promoções, múltiplos canais de compra e seu amplo portfólio.

Formada por um jogo da memória, a dinâmica foi criada para ampliar a visibilidade da empresa em todo território nacional e destacar os produtos de marcas parceiras selecionadas por meio dos participantes do jogo. O público que acompanhou a atração viu e ouviu diretamente dos brothers o nome e descontos de dezenas de produtos que chegaram a 50%, além do frete gratuito. O acesso realizado via QR Code registrou a navegação e bateu o recorde de usuários simultâneos em menos de uma hora, com destaque para as mamães e papais, que geraram maior número de compras de itens do portfólio infantil.

A estratégia de reunir diversas ativações de impacto enfatiza o melhor momento da companhia, que visa reforçar os investimentos realizados desde o ano passado em novas estratégias de marketing com foco na digitalização. A Pague Menos segue consolidando seu posicionamento e expandindo sua atuação como referência nacional em saúde e soluções completas para qualidade de vida e bem-estar da população, como telemedicina, exames laboratoriais rápidos, tudo em um único lugar.

“Com a nossa participação expressiva no digital conseguimos impactar positivamente a percepção dos clientes em relação ao varejo farmacêutico. O alcance que tivemos durante a primeira quinzena do programa impulsiona as vendas e, principalmente, amplia o conhecimento do consumidor sobre a nossa capacidade de oferecer uma experiência com soluções completas para a qualidade de vida e o bem-estar de todos”, ressalta Renato Camargo, VP de Relacionamento com o Cliente e Marketing.

Ao longo do programa, a marca também ofereceu uma ativação inédita para os seguidores do seu Instagram oficial. Apresentado por Ladinne Campi, o encontro teve a presença especial da Kerline, influenciadora e ex-participante do reality, que compartilhou suas experiências, os desafios nas dinâmicas do programa e como conseguiu cuidar de sua saúde física e mental dentro da casa. Durante a interação, a Pague Menos ofereceu um portfólio robusto de ofertas e cupons para todos que acompanharam a live e a prova na atração ao vivo. Com essas iniciativas, a companhia reforça a campanha “Pague Menos. Tudo pra sua saúde”, recentemente lançada.

Além de promoções exclusivas semanais, a Pague Menos tem surpreendido os consumidores por sua agilidade e velocidade no compartilhamento das informações nas redes sociais. Com um conteúdo explicativo e acessível sobre saúde e bem-estar, as publicações contam com o engajamento dos seguidores, gerando conversas sobre temas importantes de forma leve e descontraída.

Sobre as Farmácias Pague Menos e Extrafarma

A Pague Menos e Extrafarma estão presentes nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Contam com aproximadamente 1.652 lojas, distribuídas em 389 municípios, com 25,7 mil colaboradores, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líderes nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos e Extrafarma são hoje o Hub de Saúde da classe média expandida, com mais de mil unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.