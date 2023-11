PagBank supera 30 milhões de clientes e registra o maior lucro líquido da sua história

Banco digital alcançou R$ 440 milhões de lucro líquido recorrente e bateu recorde de depósitos, com a marca de R$ 21,6 bilhões; Na adquirência, volume de pagamentos (TPV) cresceu +11% a.a., totalizando R$ 99,8 bi

O PagBank (NYSE: PAGS), banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamentos e um dos maiores bancos digitais do país, encerrou o terceiro trimestre deste ano (3T23) com resultados acima das expectativas do mercado.

O lucro líquido recorrente (Non-GAAP) foi de R$ 440 milhões, alta de +7% a/a e +6% t/t, e de R$ 1,2 bilhão nos primeiros nove meses do ano (+5% a/a). A receita líquida superou novamente a marca de R$ 4 bilhões (0% a/a e +5% t/t) e de R$ 11,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano (+2% a/a). Já o lucro líquido contábil foi de R$ 411 milhões no trimestre (+8% a/a e +7% t/t).

No trimestre, o PagBank registrou R$ 669 bilhões (+28% a/a) nos primeiros nove meses deste ano, sendo R$ 244 bilhões em transações financeiras processadas (+25% a/a e +10% t/t) entre julho e setembro. Dentre estas, o volume de pagamentos na adquirência (TPV) respondeu por R$ 99,8 bilhões (+11% a/a e +8% t/t) no 3T23, registrando crescimento em todos os segmentos de atuação: microempreendedores, PMEs e grandes contas. Além disso, as transações Pix e transferências eletrônicas enviadas para o PagBank alcançaram R$ 56 bilhões nos primeiros três meses do segundo semestre.

“Estes números já refletem os resultados da nossa estratégia bem-sucedida em diversificar nossos negócios: na adquirência, soluções de pagamentos para o mundo físico e online, com maquininhas, Pix, emissão de boletos, links de pagamentos, tap on phone e mais de 300 automações disponíveis para qualquer tipo de comerciante; no banco digital, soluções transacionais, opções de cartões, crédito, investimentos, seguros e ferramentas para a gestão mais eficiente da vida financeira de comerciantes e consumidores”, afirma Alexandre Magnani, CEO do PagBank.

A recuperação das receitas foi resultado da aceleração nos volumes da adquirência, retomando crescimentos acima da indústria (PAGS: +11% a/a; ABECS: +9% a/a) e do crescimento das receitas dos serviços financeiros, mesmo após o teto de intercâmbio nos cartões pré-pagos/débito impactarem a evolução no trimestre anterior. Além disso, o compromisso com o crescimento sustentável foi visto nas eficiências capturadas na redução das perdas e das despesas operacionais.

O trimestre também marcou a primeira queda das despesas financeiras em relação ao mesmo período de 2022, algo que não havia sido visto desde o início de 2021, quando os juros iniciaram sua trajetória de alta no país. Para Artur Schunck, CFO do PagBank, a combinação da estratégia de crescimento em depósitos, a atribuição do rating brAAA pela S&P Global em agosto deste ano e o início do ciclo de queda de juros foram os principais fatores para esse resultado. “Acreditamos que estamos muito bem-posicionados: de um lado, temos uma proposta de valor superior baseada em produto e canais de vendas que somente os novos entrantes conseguem oferecer a partir de uma estrutura mais simples, integrada e totalmente digital; por outro lado, nosso custo médio de captação mais se parece com os bancos, baseada principalmente em depósitos, que atingiram a marca recorde de quase R$ 22 bilhões. Isso nos deu fôlego para retomar o crescimento em segmentos com spreads menores, como grandes contas, sem afetar a evolução da lucratividade”.

Já a carteira de crédito encerrou o trimestre em R$ 2,5 bilhões, queda em relação ao ano anterior, refletindo o processo de run-off da carteira de capital de giro, parcialmente compensada pelo crescimento nos empréstimos consignado e antecipação do saque-aniversário do FGTS. Como consequência, a inadimplência da carteira até 360 dias continuou em queda, atingindo 10% no período, queda de mais de 10 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022.

PagBank ultrapassa a marca de 30 milhões de clientes

O PagBank segue como um dos maiores bancos digitais do Brasil, agora com 30,2 milhões de clientes, tendo registrado aumento de 4,3 milhões de clientes nos últimos 12 meses findos em setembro de 2023.

Entre as principais novidades deste período, o PagBank fez sua primeira transferência no piloto do DREX, uma transferência utilizando o Real Digital com outra instituição financeira, relançou o Tap on Phone, que transforma o celular em maquinha agora disponível no app PagVendas, o software de gestão de negócios do PagBank gratuito para clientes, e o boleto com cobrança via Pix totalmente integrado no ecossistema da companhia.

Neste período, a empresa também publicou a terceira edição do seu Relatório de Sustentabilidade. Além da expansão dos frameworks utilizados na mensuração dos indicadores das suas atividades, como a incorporação do SASB e TCFD, a fintech subiu a régua e auditou não somente as demonstrações financeiras, mas também seu inventário de gases de efeito estufa e seus indicadores GRI.

“Mesmo com apenas dois anos da criação da área de Sustentabilidade, nossos avanços foram relevantes. Nesta edição do relatório, os leitores encontram informações sobre o processo de inclusão financeira que temos capitaneado no país, sobre a gestão dos riscos associados aos negócios e os impactos na criação de valor para a cadeia de participantes. A validação dos dados e informações pela auditoria externa, consolida nosso compromisso de prestar contas de maneira tempestiva e transparente”, afirma Eric Oliveira, Diretor de RI e responsável pela área de ESG e Inteligência de Mercado do PagBank.

O banco digital ainda participou da Feira do Empreendedor 2023, promovida pelo Sebrae-SP, oferecendo produtos, levando soluções e promovendo palestras focadas na expansão de negócios do empreendedor, mostrando que o microempreendedor continua sendo prioridade na sua estratégia.

“O PagBank segue no seu propósito de facilitar a vida financeira de pessoas e negócios através de uma solução simples, segura, digital e acessível. Com 6,7 milhões de comerciantes e empreendedores ativos, somos a maior rede de aceitação de soluções de pagamentos no país. O número de maquinhas vendidas no 3T23 foi o maior desde janeiro de 2022, estimulado por atrativos como taxa zero para novos lojistas e antecipação de pagamentos na hora da compra”, enfatiza Magnani.

Para consultar os resultados do PagBank no 3T23, clique aqui.