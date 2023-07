Óticas Diniz inaugura nova unidade em Pedras de Fogo (Paraíba)

Por Fran Oliveira

As Óticas Diniz, maior rede de óticas do Brasil, com mais de mil unidades espalhadas por todo o país e com capital 100% nacional, inaugura sua mais nova unidade em Pedras de Fogo, na Paraíba. A nova loja dos diretores franqueados André Caetano de Sousa e sua esposa Dayanna de Lucena Xavier Sousa está localizada na rua Fernando Cabral, 206, no centro da cidade.

Em um ambiente moderno e acolhedor, os moradores do município e cidades vizinhas terão acesso a uma grande variedade de produtos de alta qualidade e serviços prestados pela rede. Além das marcas mais relevantes do mercado de grifes nacionais e internacionais, as Óticas Diniz possuem marcas exclusivas de armações como a DII Collection, HIT Eyewear, DNZ e ONO Brasil, que reúnem alta qualidade com moda e estilo.

“Minha decisão de me tornar um diretor franqueado das Óticas Diniz veio por influência dos meus pais, que já possuíam algumas unidades da franquia. Então, comecei a atuar neste ramo até que decidi abrir minha própria loja e seguir esse caminho”, revela André Caetano de Sousa.

Ao visitar a unidade das Óticas Diniz em Pedras de Fogo, os clientes poderão desfrutar de um atendimento personalizado, no qual serão auxiliados na escolha do modelo mais adequado para o seu estilo e necessidades visuais. A equipe da loja está comprometida em oferecer um serviço de alta qualidade, garantindo que cada cliente saia satisfeito e confiante com sua escolha.

A chegada da nova unidade também traz geração de novas oportunidades de emprego para a comunidade. A inauguração promete muitas novidades e a marca está comprometida em contribuir para o crescimento e desenvolvimento da região.

Serviço:

Óticas Diniz unidade Pedras de Fogo/PB

Endereço: Rua Fernando Cabral, 206, Centro, Pedras de Fogo – PB

Telefone: (83) 99177-8230

Oficina da Comunicação Integrada