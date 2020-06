Óticas Diniz em Cuiabá são ponto de coleta de lixo para o projeto ‘Recicle por Amor’

Publicado por: Rosano Almeida

Com o objetivo de promover conscientização, sustentabilidade e incentivar o descarte correto de lixo, as Óticas Diniz – a maior rede de óticas do Brasil – em Cuiabá (MT) são um dos pontos de coleta de materiais recicláveis para a ação ‘Recicle por Amor’, idealizada pela TV Cidade Verde. De acordo com a ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), anualmente são descartados o equivalente a 206 estádios de futebol em rejeitos sólidos no país. Diante disso, o diretor franqueado Denio Monteiro ressalta a importância de abraçar causas como essa: “É preciso olhar para o futuro e pensar no próximo”.

Materiais coletados em diversos pontos da cidade, como papel, alumínio e plástico, chamados de ‘lixo seco’, serão transformados em cadeiras de roda para pessoas carentes. “Convidamos a todos a participarem desse projeto tão lindo. Nossa loja está de portas abertas para que as pessoas tragam seu lixo seco”. Ainda para o empresário, o ‘Recicle por Amor’ ressalta os benefícios em ser ecofriendly e, por meio da reciclagem, melhorar a vida de quem mais precisa. “São duas boas ações de uma única vez”, comenta.

Além disso, o processo de reaproveitar a matéria-prima dos resíduos sólidos impacta diretamente na preservação do meio-ambiente, reduzindo de maneira significativa a poluição do solo, da água e do ar. “Quando falamos do planeta não existe ‘fora’. Por isso, em casa e na loja, eu faço minha parte e separo meu lixo. E cada um pode fazer a sua parte, deixando o seu lixo seco nas Óticas Diniz”, finaliza Monteiro.

SERVIÇO: Óticas Diniz Cuiabá (MT)

Endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3714, Centro – Cuiabá/MT

Horário de funcionamento: das 10h às 16h

Telefone: (65) 3052-0911

WhastApp: (65) 9 8156-0053

Sobre as ÓTICAS DINIZ

Fundada no centro da capital maranhense por Arione Diniz, em junho de 1992, as Óticas Diniz são, hoje, a maior rede do varejo óptico do Brasil e a única marca de ópticas 100% nacional presente com mais de 1.000 unidades em todo o País. Seu diversificado mix de produtos e soluções ópticas de qualidade e alta tecnologia oferece as melhores opções em lentes e óculos de grau e de sol, incluindo as principais grifes do mercado. Entre elas, suas marcas exclusivas DNZ EyeWear, Hit e Dii Collection, sinônimo de autenticidade, liberdade e autoconfiança para quem não abre mão do conforto e da espontaneidade. As Óticas Diniz também proporcionam aos seus clientes um ambiente aconchegante e acolhedor, bem como um atendimento exclusivo e personalizado, que preza pela qualidade e que é referência entre os brasileiros. Para garantir um atendimento seguro a marca alterou seus processos durante a pandemia da COVID-19, seguindo todos os protocolos de segurança da das autoridades locais e da OMS. Além disso, a rede conta com a plataforma social “Diniz Social”, iniciativa pioneira que visa contribuir para a mudança da realidade da visão infantil no Brasil. Desde 2016, o projeto já beneficiou cerca de 100 mil crianças, entre 06 e 12 anos de escolas públicas de mais de 300 cidades, que passaram por consultas com médico oftalmologista gratuitamente. E 31 mil receberam a doação de óculos de grau completo das Óticas Diniz. www.oticasdiniz.com.br