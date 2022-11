Os sinais de ‘outras dimensões’ no material expelido pelos buracos negros

Se existirem, essas dimensões adicionais afetariam a rotação do buraco negro? Reduziriam sua eficácia para emitir feixes de energia?

Com respeito à rotação do buraco negro, encontramos a mesma dependência que em quatro dimensões e menor eficácia do fluxo energético. Isso significa que, à medida que os feixes de energia emitidos pelos buracos negros giratórios propagam-se pelas cinco dimensões espaço-temporais do novo modelo, sua potência continua tendo a mesma dependência do parâmetro de rotação do buraco negro em quatro dimensões.