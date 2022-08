Onda de calor extremo na Europa será padrão até 2035, mostra análise

Levantamento do Met Office Hadley Centre do Reino Unido descobriu ainda que um verão médio na região deve ser 4ºC mais quente em 2100

Por Amarachi Orie e Angela Dewan da CNN

A onda de calor recorde que varreu a Europa este ano se tornará o verão “médio” até 2035, mesmo que todos os países reduzam suas emissões de gases de efeito estufa tanto quanto se comprometeram, de acordo com uma análise publicada nesta quinta-feira (25).

A análise do Met Office Hadley Centre do Reino Unido, encomendada pelo Climate Crisis Advisory Group (CCAG) do país, analisou a rapidez com que as temperaturas estão mudando na região usando registros históricos de temperaturas médias no verão desde 1850 e comparando-os com as previsões do modelo.

Tomando uma visão de longo prazo, a análise descobriu que um verão médio na Europa central em 2100 seria mais de 4ºC mais quente do que na era pré-industrial.

Cientistas agora dizem que todas as ondas de calor carregam as impressões digitais das mudanças climáticas induzidas pelo homem, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis.