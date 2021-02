Ohma Designs assina projeto da nova loja Monza Tintas em Cuiabá

Espaço recém-inaugurado foi inspirado nas tendências de cores da Suvinil

O grupo de arquitetos e designers é formado pelos cuiabanos Nicholas Oher e Fabio Marx, e a curitibana Paloma Bresolin

Publicado por: Rosano Almeida

A Monza Tintas acaba de inaugurar sua segunda unidade na cidade de Cuiabá. Para criar um ambiente diferenciado, pensado em inspirar os visitantes e demonstrar as sensações que as cores podem transmitir, a loja convidou o grupo Ohma Designs, formado pelos profissionais cuiabanos Nicholas Oher e Fabio Marx, e a curitibana Paloma Bresolin, para assinar a produção e colorimetria inspiradas nas tendências da Suvinil.

No espaço de 110m2, foram utilizadas mais de 30 cores, desde tons energéticos, como laranjas e rosas, até nuances que nos dão a percepção de calma e aconchego, como azuis e roxos. A iluminação também foi trabalhada para destacar e compor a decoração contemporânea, alinhada ao mobiliário.

“Com o projeto desenvolvido pelo Ohma Designs, conseguimos demonstrar para os clientes as tendências que estão sendo utilizadas, além dos diferentes acabamentos, como fosco, acetinado, brilhante, e até diferentes texturas, como o cimento queimado nas paredes e no piso. Não queremos ser uma loja para vender latas de tinta, mas sim cores”, diz Mariana Buffe, sócia-proprietária do Monza Tintas.

Os espaços se dividem em três setores: “Descubra sua cor”, destinado para arquitetos e designers receberem seus clientes; “Espaço bistrô, composto pelo balcão para atendimento e pequenas reuniões; e um ambiente para atendimento em mesas, dedicado aos consumidores finais e profissionais da área.

No banheiro, foram combinadas as últimas quatro cores do ano da Suvinil: Meia-Luz (2021), Mantra (2020), Quentão (2019) e Terra Roxa (2018). “É como uma máquina do tempo, para trazer afeto e resgatar lembranças do passado, contando a história da loja e da marca”, explica o arquiteto local Nicholas Oher.“Essas cores trazem a vivência do atual ao antigo, sendo aplicadas de formas estratégicas, atraindo o olhar para a recém-inaugurada loja Monza, em suas novas formas e layout”, ele completa.

O showroom, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas – 1339, está aberto para visitação de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 17h30 às 12h.

Sobre a Suvinil

