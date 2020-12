O que você deve observar ao comprar joias baratas

Se informe sobre pontos importantes desse tema

Ao comprar joias, é sempre bom economizar algum dinheiro, mas você sabe como joias de baixo preço diferem das peças mais caras? Embora não possamos discutir contra a escolha de joias baratas, é sempre bom estar informado sobre o que você está comprando. Abaixo estão algumas das características mais comuns de joias baratas que você deve estar ciente ao comprar. Joalheria A prática de “enfeitar” joias baratas não é uma farsa; você simplesmente obtém o que pagou. Esse é um importante conhecimento para você adquirir caso tenha interesse em comprar ou vender ouro ou joias.

Uma das razões pelas quais as joias baratas são baratas é que as pedras preciosas inseridas nela costumam ser de qualidade inferior. Pedras em peças baratas provavelmente têm mais e maiores defeitos, o que prejudica a beleza da gema. Também é importante notar que quanto mais inclusões graves uma pedra tiver, maior será a probabilidade de ela se quebrar se for atingida.

Gemas baratas também têm maior probabilidade de apresentar cores inferiores. Além disso, lembre-se de que as pedras usadas em joias baratas podem estar lascadas.

As joias baratas geralmente contêm diamantes falsos em vez de verdadeiros. A parte interessante é que às vezes nenhuma pedra é usada para a imitação. Em vez disso, os joalheiros colocam pequenas gotas de metal (geralmente ouro branco ou amarelo) na superfície da peça para criar a aparência de uma infinidade de pequenas pedras. Você notará a diferença em uma inspeção mais próxima, mas se não olhar de perto, um anel decorado dessa forma pode passar por uma peça coberta com diamantes de acento.

Às vezes, pequenos diamantes verdadeiros são adicionados entre as gotas de metal para fortalecer a impressão. Essa prática de “enfeitar” joias baratas não é uma farsa; você simplesmente obtém o que pagou. Esteja ciente de que se você estiver olhando para um anel de diamante barato, nem tudo o que parece ser pequenos brilhantes pode ser diamantes reais. Uma característica dos anéis baratos é que eles têm dentes fracos que podem ser facilmente danificados.

O preço de joias baratas costuma ser baixo porque menos metal é usado, e isso também significa que os pinos provavelmente serão finos. Portanto, você deve ter em mente que os pinos em um anel barato têm maior probabilidade de se desgastar rapidamente e se danificarem. Ouro baixo-quilates As peças de ouro que são baratas geralmente contêm menos metal em comparação com alternativas mais caras.

Portanto, se você é alérgico ao níquel contido na maioria das ligas de ouro de 10k e deseja encontrar uma peça que tenha pelo menos 14k ou 18k de ouro, joias baratas podem não ser a melhor solução para você. Corpo de Anel Fino Se você comprar um anel barato, é muito provável que seu corpo redondo (também conhecido como “haste”) seja fino, já que os joalheiros costumam economizar na quantidade de metal usado para conseguir um preço baixo.

Por que isso te preocuparia? Por um lado, o corpo de um anel se desgasta com o uso, e se a haste do anel ficar muito fina, ele pode entortar ou mesmo quebrar, e você terá que substituir a parte gasta. Portanto, como regra geral, evite comprar um anel barato se pretende usá-lo todos os dias. No longo prazo, o dinheiro que você vai gastar para consertar o anel pode ultrapassar os dólares que você economizou ao comprá-lo.

