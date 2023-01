Número de devedores em Mato Grosso fecha 2022 com queda, diz levantamento realizado pela CDL Cuiabá

Da Assessoria

De acordo com levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência de Mercado da CDL Cuiabá, junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o número de inadimplentes em Mato Grosso caiu ‐2,53% em dezembro de 2022, em relação a dezembro de 2021. O dado ficou abaixo da média da região Centro‐Oeste (6,27%) e abaixo da média nacional (8,79%).

Na passagem de novembro para dezembro, o número de devedores no Estado caiu ‐0,98%. Na região Centro‐Oeste, na mesma base de comparação, a variação foi de ‐1,27%. No Brasil foi de -0,73%.

A abertura por faixa etária do devedor mostra que o número de devedores com participação mais expressiva em Mato Grosso em dezembro foi o da faixa de 30 a 39 anos (26,29%), seguida de 40 a 49 anos (21,33%) e 50 a 64 anos (18,59%), entre outros, sendo que a idade média é de 42,9 anos. A participação dos devedores por sexo segue bem distribuída, sendo 54,02% homens e 45,98% mulheres.

Em dezembro de 2022, cada consumidor negativado do estado devia, em média, R$ 4.312,49 na soma de todas as dívidas. Os dados ainda mostram que 31,45% dos consumidores tinham dívidas no valor de até R$ 500, percentual que chega a 45,63% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. O tempo médio de atraso dos devedores negativados é igual a 25,7 meses, sendo que 34% estão com dívidas com vencimento de 1 a 3 anos, 21,3% de 91 dias a 1 ano, 17,43% de 4 a 5 anos, 16,07% de 3 a 4 anos e 11,18% com vencimento nos últimos 90 dias.

Evolução do número de dívidas

Em dezembro de 2022, o número de dívidas em atraso de moradores cresceu 4,21%, em relação a dezembro de 2021. O dado ficou abaixo da média da região Centro‐Oeste (15,92%) e abaixo da média nacional (19,60%). Na passagem de novembro para dezembro, o número de dívidas caiu ‐0,73%. Na região Centro‐Oeste, nessa mesma base de comparação, a variação foi de ‐1,38%. No Brasil foi de -0,62%.

O setor com participação mais expressiva no número de dívidas em dezembro no estado foi dos Bancos, com 45,49% do total de dívidas, seguido de comércio (29,06%), água e luz (13,46%), comunicação (4,66%) e outros (7,33%).

Número médio de dívidas por devedores

Em dezembro de 2022, cada consumidor inadimplente em Mato Grosso tinha em média 2,073 dívidas em atraso. O número ficou acima da média da região Centro‐Oeste (2,063 dívidas por pessoa inadimplente) e acima da média nacional registrada no mês (2,001 dívidas para cada pessoa inadimplente).

Estimativa de devedores pessoas físicas

O SPC Brasil estima que em dezembro de 2022 havia 65,06 milhões de consumidores pessoas físicas negativadas no Brasil, o que representa 40,10% da população adulta do país. Já em Mato Grosso o número fica próximo a 1.076 milhão.

Análise

Conforme análise da CDL Cuiabá, é possível perceber que o número de inadimplentes em Mato Grosso reduziu enquanto as demais regiões do país apresentaram uma crescente significativa. “Em todo cenário nacional, inclusive Mato Grosso, o número médio de dívidas por pessoa teve o número aumentado. Precisamos ficar atentos às dívidas provocadas pelo rotativo do cartão de crédito, pois hoje é o maior vilão, principalmente pela falta de planejamento financeiro. É claro que existem diversos aspectos econômicos que provocam a inadimplência, porém a falta de uma educação financeira eficaz nos lares brasileiros ainda é o principal ocasionador. Outro ponto importante a citar, é que apesar da queda no número de devedores em Mato Grosso, será necessário avaliarmos entre o fechamento do primeiro trimestre e início do segundo o índice da inadimplência, pois o reflexo das vendas de fim de ano ocorre principalmente nesse período e sabemos que tivemos durante o período natalino um aumento no uso do cartão de crédito próximo a 10% e do crediário em 16%”, avaliou o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja.

CDL Cuiabá