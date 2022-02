Norte Show 2022 será feira mais completa de Mato Grosso

Organização quer superar R$ 1 bilhão em negociações

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria

Com foco em agricultura de precisão, familiar e pecuária, a edição de 2022 da Norte Show, realizada de 19 a 22 de abril, em Sinop, está preparada para ser a feira agro mais completa de Mato Grosso. Já estão confirmados mais de 170 expositores entre demonstração de produtos e serviços, novidades em tecnologia, genética animal, máquinas e implementos, dentre outros. Conforme a diretoria, o objetivo este ano é superar os números da última edição, que atingiu R$ 1 bilhão em negociações entre os parceiros e expositores.

A organização estima que mais de 40 mil pessoas passem pelo local durante os quatro dias de eventos. Além dos estandes que proporcionarão as transações financeiras, os visitantes poderão acompanhar 35 vitrines tecnológicas de plantios, participar de palestras, leilões e workshops oficiais, bem como das programações e atrativos dos parceiros e expositores. A programação está em fase de finalização e em breve será divulgada.

Por mais um ano, a realização da feira é da Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte) e do Sindicato Rural de Sinop. “Nossa feira que já é gigante por si só não foi realizada durante dois anos devido a pandemia. Por este período parado viemos com todo gás para sermos a maior e mais completa de Mato Grosso. E é no norte do Estado que estão municípios de destaque no setor agropecuário, por isso, este ano vamos trazer muitas novidades que divulgaremos em breve”, pontuou senhor Olvide Galina, presidente da Acrinorte.

Conforme a diretoria do evento, os preparativos estão em fase final e restam poucas vagas para se tornar parceiro e apresentar a marca aos visitantes da Norte Show. “Ainda dá tempo de ter um estante, ser um expositor e também garantir sucesso em 2022, junto conosco”, finalizou senhor Galina.

Para mais informações técnicas sobre a Norte Show basta entrar em contato com a coordenadora da feira, Renata Borges, pelo telefone (65) 98156-0063.