Nimbi lança Inteligência Artificial no atendimento a fornecedores, facilitando o dia a dia dos usuários

Tecnologia vai melhorar significativamente a eficiência, precisão e personalização do atendimento

Por Giovanna Rebelo

A Nimbi, empresa especializada em soluções de tecnologia, anuncia a implementação de Inteligência Artificial em seu atendimento a fornecedores. A nova tecnologia estará disponível a partir da segunda quinzena do mês de junho.

Com este novo recurso, a Nimbi garante a automatização dos processos de atendimento, uma vez que a IA vai atuar em respostas a perguntas frequentes e tarefas rotineiras. “Isso permitirá que os fornecedores obtenham informações com total agilidade, sem a necessidade de intervenção humana”, afirma Carolina Cabral, CEO da Nimbi.

Carolina reforça que a tecnologia vai melhorar significativamente a eficiência, precisão e personalização do atendimento. “Não se trata apenas da otimização das operações, mas também do fortalecimento dos relacionamentos. Por meio da IA, esperamos aumentar a satisfação dos fornecedores e promover um ambiente de negócios mais ágil e competitivo”, acredita a CEO.

A executiva informa ainda que, com o auxílio do chatbot da Nimbi, a empresa oferecerá suporte 24/7, interagindo e resolvendo dificuldades de forma eficiente. “Nossa IA conta com algoritmos avançados de processamento de linguagem natural (NLP), que permitem que nosso chatbot interaja de maneira mais natural e compreensiva, melhorando a experiência do usuário”, diz Carolina.

Ela reforça que o próximo passo é embarcar essa inteligência na própria plataforma diretamente na operação do dia a dia. “A ideia é que a IA gere cada vez mais valor aos usuários – sejam eles fornecedores ou clientes”, diz Carolina.

Sobre a Nimbi

A companhia é especializada em soluções de tecnologia para o Procurement. Nos últimos 9 anos, a empresa já transacionou mais de 550 bilhões de reais em sua plataforma. A organização possui mais de 300 mil empresas cadastradas em seu marketplace. Além disso 3M, Arcelormittal, BASF, Madeira Madeira, Moove – Grupo Cosan e Smart Fit, dentre outras empresas, fazem parte do portfólio da companhia.