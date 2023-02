Nenhum Match Perdido’: Tinder faz ode aos encontros promovidos durante o Carnaval

Marca ajuda foliões a se conectarem mesmo em meio às celebrações, com coleção de acessórios para dar match de forma simples e rápida

Por Mariana Abuassi

O Carnaval de 2023 será sem precedentes – pelo menos é o que promete o Tinder, o aplicativo mais popular do mundo para conhecer novas pessoas. Desafiando a frase “Carnaval é melhor que Tinder”, a marca se posiciona como uma das principais aliadas das conexões e quer mostrar que a folia fica muito melhor com o app. É com isso em mente que o Tinder lançou nesta semana a ‘Nenhum Match Perdido’ – iniciativa que envolve uma coleção de acessórios desenvolvido em parceria com a ONG Orientavida que poderão ser resgatados em loja online, loja física no Rio de Janeiro, vídeo-manifesto e uma parceria que ajudará foliões a ficarem mais tranquilos na hora de sacar o celular para trocar contatinho com o match no bloco.

Nenhum match perdido:

Como exemplo de que unir o Tinder ao Carnaval é uma fórmula para o sucesso, Lucas e Welisson se conheceram na folia no ano de 2019, mas acabaram perdendo o contato no meio da muvuca. Lucas, que não tirava Welisson da cabeça, fez de tudo para encontrá-lo, desde procurar nas redes sociais a olhar nome por nome a lista da festa LGBTQIAP+ em que se conheceram em Uberlândia. Quando estava prestes a desistir, ele resolveu entrar no Tinder e tentar a sorte — não deu outra: após algumas deslizadas, Welisson apareceu em sua tela e desde então eles não se desgrudaram mais. A história, inclusive, acabou com os dois morando juntos e cuidando da cachorrinha Stella.

Visando proporcionar reencontros como o de Lucas e Welisson, o Tinder preparou para o Carnaval acessórios que incrementam o visual dos foliões, como: colar, porta celular, bandana, tiara e chapéu desenvolvidos pela ONG Orientavida, que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social. Todos os itens serão customizados com QR Code que levará direto para o perfil do Tinder de quem garantir o acessório. Assim, vai ficar mais fácil trocar contatinho com o @ no meio do bloco, enquanto se mantém a privacidade e segurança de não dividir informações pessoais como o número de telefone ou link das redes sociais. Portanto, quando conhecer uma pessoa no bloquinho e o clima rolar, basta escanear o QR Code para acessar o perfil do match no aplicativo.

Os itens estarão disponíveis no site oficial da marca para o Carnaval, em quantidade limitada e resgate gratuito (fiquem de olho no @TinderBrasil para conferir atualizações), de 11 a 12 de fevereiro, com entrega para todo o Brasil. Posteriormente, de 18 a 21 de fevereiro, um novo estoque de acessórios poderá ser resgatado em pop-up store localizada no Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 135B – Leblon.

“Esse é o Carnaval mais esperado dos últimos anos e Tinder está pronto para entregar tudo para os foliões, sejam os mais experientes ou aqueles que vão curtir o carnaval pela primeira vez” comenta José Rodrigues, Gerente de Marketing do Tinder Brasil. “Por meio de ações inéditas que envolvem diversão, conexão e segurança, vamos mostrar que o Carnaval fica ainda mais incrível e festivo com o Tinder”, completa.

Por último, com a segurança e bem-estar de seus membros durante as festas em mente, o aplicativo se uniu à Pier em uma parceria inédita que oferecerá 30% de desconto em seu programa de seguros de celular durante o primeiro mês de uso (exclusivo para novos clientes). A seguradora estará presente no Tinder entre 7 e 24 de fevereiro com um card que aparece em meio aos perfis no app. Ao deslizar para a direita e dar match com o perfil da Pier, os usuários terão acesso ao link da página da parceria, podendo adquirir o seguro mediante processo padrão de aprovação de perfil do usuário. Tudo para garantir o melhor Carnaval de todos para os membros, né?

“Estamos sempre focados na experiência do nosso cliente e em como podemos facilitar a vida das pessoas. Essa parceria foi um match perfeito, porque o Carnaval é para ser curtido sem preocupação e queremos oferecer às pessoas uma proteção descomplicada, totalmente digital, sem fidelidade e carência”, explica Flavia Molina, Chief Marketing Growth Officer da Pier.

“E se mesmo com tudo isso ainda tiver gente que perdeu o match na folia, a gente vai ajudar a amenizar a ‘ressaca’ do Carnaval ao transformar as nossas redes sociais numa espécie de classificados dos matches perdidos” conta José Rodrigues. “Então, quem não tiver superado um @ do bloquinho e quiser tentar esse reencontro, é só ficar de olho no @TinderBrasil e, claro, pode mandar seu retrato falado para publicarmos também”, completa.

E como cada um gosta de curtir (ou não) a folia à sua maneira, o Tinder ainda vai dar de presente um boost extra para novos usuários durante o Carnaval (de 18 a 22 de fevereiro), para aqueles que não forem para a folia também terem sua chance de encontrar um match.

