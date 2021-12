Natal Americanas traz frete grátis e descontos em milhões de presentes

Clientes podem aproveitar ofertas no site, app e lojas físicas da marca, além de até 50% de cashback em pagamentos feitos com o super app Ame Digital

A Americanas preparou um Natal cheio de ofertas para seus clientes com milhares de itens com desconto, além de entrega rápida e frete grátis (*) em departamentos como brinquedos, eletrodomésticos, informática e cama mesa & banho. O cupom “NATAL10” ainda garante 10% de desconto em compras no app Americanas (**). Também é possível garantir até 50% de cashback, ou seja, metade do dinheiro de volta, em compras pagas com o super app Ame Digital. Este ano, além de promoções no site, app e lojas físicas, os clientes ainda podem aproveitar mais de 10 lives no app Americanas com dicas de lembrancinhas, presentões para o Natal e sugestões de presentes para o amigo oculto de fim de ano.

Confira a seguir os principais destaques do Natal Americanas 2021:

Site e app – No site e app Americanas, é possível encontrar ofertas com até 50% de cashback com o super app Ame Digital. Algumas das ofertas (***) em destaque são: Barbie Profissões Esportista Olímpico Alpinista por R$ 129,99; Jogo Rummikub Grow por R$ 156,66; Patinete Infantil com Cesta Rosa por R$ 147,28; e também diversos perfumes com 20% de cashback (***), como Perfume Cacharel Amor Amor Feminino 30ml por R$ 99,99 e Azzaro Pour Homme Masculino 30ml por R$ 123,99.

Lojas físicas – ​Os clientes também encontram ofertas (***) de Natal nas mais de 1.700 lojas físicas da Americanas espalhadas pelo Brasil. Confira a seguir alguns dos destaques: Pão de Mel Bauducco 240g por R$9,99; Panettone Integral Zero 400G Casa Suíça por R$ 20,99; Panettone delicce frutas 400g por 9,99 e Panettone alpino 400G nestlé por R$ 19,99.

Americanas Mercado – Até 31 de dezembro, é possível aproveitar ofertas especiais e R$60 de desconto em compras acima de R$250 em itens de mercado no site ou app Americanas, usando o cupom FESTA60 (**). Além disso, clientes que realizam a primeira compra na categoria garantem frete grátis (*) e R$50,00 de desconto (acima de R$200,00) com o cupom FELIZ50 (**). Para conferir todas as ofertas, basta acessar o site ou app Americanas.

Americanas Ao Vivo – Para celebrar as festividades durante todo o mês de dezembro, a Americanas promove de mais de 20 lives voltadas para ofertas de Natal. As transmissões acontecem na Americanas ao Vivo, no app da marca, e trazem ofertas e cupons exclusivos durante as lives em produtos de diversos departamentos como brinquedos, utilidades domésticas, itens de beleza, entre outros.

Americanas Empresas – A plataforma de vendas B2B da Americanas S.A. também tem ofertas exclusivas para empresas de todos os tamanhos. CNPJs e MEIs poderão aproveitar o Natal para presentear funcionários, clientes e fornecedores. São diversas ofertas com itens a partir de R$9,90, com destaque nas promoções exclusivas de panetones. A plataforma ainda oferece a possibilidade de cotação de pedidos em grandes volumes, como cestas, bebidas e doces. Outro serviço oferecido pela Americanas Empresas é a venda de vale-presentes, uma solução prática que pode ser utilizada para presentear funcionários e até mesmo outras empresas. Além disso, a plataforma ainda conta com atendimento e serviços exclusivos ao público corporativo. Para conferir acesse Americanas Empresas.

Abaixo, algumas ofertas (***) de Natal no app, site e lojas físicas da Americanas:

Lojas Físicas:

Site e app:

Roku Express Dispositivo de Streaming por R$199,99

Jogo de Cama Casal 300 fios 100% algodao adamascado Grafite Soho Classic Home por R$ 169,99

Jogo De Banho Especialle Vinho 4 Pecas Casa & Conforto por R$ 69,99

Cadeira de escritorio Mesh Office Basics por R$ 599,99

Bicicleta Spinning – Life Zone por R$ 1.999,99

