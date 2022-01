Moradores do Florais do Parque podem iniciar projeto de execução de obra

Usualmente, esta etapa é autorizada somente na entrega oficial do empreendimento

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria

Imagine poder iniciar o sonho de construir a casa própria antes do tempo previsto. Essa é a sensação que os proprietários de terrenos do Ginco Florais do Parque, localizado na região do Jardim Itália, em Cuiabá, estão tendo, ao receber com meses de antecedência, o aval para dar início ao projeto de execução da obra junto a empresa.

Usualmente, esta etapa do procedimento é autorizada somente quando há a entrega oficial do empreendimento, que no caso do Florais do Parque, está prevista para ocorrer em abril de 2022. Contudo, a Ginco resolveu viabilizar a antecipação do processo. Para tanto, basta seguir os procedimentos determinados pelo Regulamento de Normas Construtivas.

Salomão Fernandes, proprietário de um dos terrenos no local, enalteceu a possibilidade de poder adiantar o sonho da casa própria. “Não estávamos esperando isso, até porque normalmente sempre atrasa a entrega. E aqui não, foi ao contrário, anteciparam e nós tivemos essa grata surpresa que vale muito, já que tempo hoje é dinheiro”, pontuou.

Já João Pedro de Paulo dos Santos, afirma que já começará a analisar com sua equipe de arquitetos as possibilidades para sua nova moradia. “Já pudemos vir aqui e nos localizar onde está o nosso terreno e conseguir analisar algumas possibilidades. Já vou dar entrada nos trâmites para iniciar a construção”, avaliou.

O diretor da Ginco, Júlio Braz, afirma que a iniciativa visa proporcionar uma experiência de excelência para os futuros moradores. “Estamos realizando aqui uma obra de qualidade, que foi inclusive já conferida pelos próprios futuros moradores. E queremos que esse padrão da empresa seja incorporado a todas as etapas do processo, a começar pela idealização da construção”.

Trâmite

Os clientes que tiverem interesse em iniciar o procedimento, devem seguir algumas determinações padrões. Entre elas, realizar o levantamento planialtimétrico da unidade, abrir um chamado na Ginco informando o interesse, entre outros.

Em caso de dúvidas e para mais orientações, a equipe da Ginco está à disposição pelo telefone (65) 3612-0200 ou pelo e-mail ítalo.carmo@ginco.com.br