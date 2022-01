Moda: curso, carreira e mercado de trabalho

Publicado por: Rosano Almeida

A carreira em Moda

A carreira em Moda exige do profissional bastante criatividade, originalidade e bom gosto. O profissional em Moda atua, essencialmente, com a criação e comercialização de roupas e acessórios. Ele desenha bolsas, sapatos, joias e qualquer peça de roupa, pesquisa tipos de tecidos e cria estampas e texturas.

Além do estilismo (criação de roupas), este profissional pode atuar em diferentes setores da Moda. Conheça alguns deles e as principais atividades desenvolvidas por este profissional:

1. Produção ? atua na organização e produção de desfiles e eventos de moda. É responsável pelo bom andamento do evento. Também cuida da produção de catálogos, editoriais para revistas e até campanhas publicitárias.

2. Modelagem ? desenvolve moldes a partir dos desenhos de estilistas. Estes moldes servem como orientação para a produção das peças.

3. Coordenação ? gerencia a compra ou confecção de coleções em fábricas e lojas. Supervisiona equipes de trabalho e orienta-as sobre as tendências do mercado.

4. Fotografia ? realiza a produção dos ambientes e dos modelos para sessões fotográficas de moda para campanhas, catálogos e revistas, entre outros.

5. Ilustrador de Moda ? elabora desenhos técnicos e cria ilustrações que podem ser usadas em revistas, campanhas publicitárias e até vendidas como obras de arte.

6. Personal Stylist ? orienta pessoas dando dicas de como se vestir, o que favorece melhor cada tipo de corpo e como combinar estampas e acessórios.

Perfil do profissional formado em Moda

Boa parte do trabalho de um profissional de Moda tem relação com criações próprias, seja de roupas, acessórios, fotos ou desenhos de Moda. Ao desenvolver projetos autorais, este profissional precisa ter bastante criatividade e sensibilidade para identificar as características e padrões de comportamento de seu público-alvo.

O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais qualidades de gestores em profissionais da área de Moda. Muitas empresas buscam profissionais versáteis que, além de criarem belas peças de vestuário também possam coordenar equipes de trabalho, planejar coleções para desfiles, supervisionar processos de produção e muito mais.

Um bom profissional de Moda deve estar atento ao surgimento de novas tendências e ter bom gosto e originalidade para combinar texturas, estampas e cores.

Mercado de trabalho para quem faz Moda

O mercado de trabalho para estilistas é bastante concorrido. Criar sua própria marca e participar dos desfiles mais badalados do mundo pode ser um processo longo e com grande concorrência.

Por outro lado, é crescente a busca por profissionais de Moda para trabalharem em grandes lojas e magazines. O setor de confecções também está em expansão e busca profissionais criativos e com conhecimentos em gestão.

Os profissionais que optam por continuar seus estudos com especializações e pós-graduação se destacam no mercado e conseguem melhores oportunidades de trabalho.

Sobre o curso superior em Moda

O curso superior em Moda, também chamado de Design de Moda, é encontrado na habilitação bacharelado e tem duração média de 4 anos.

A estrutura curricular do curso conta com disciplinas sobre estilismo, nas quais o aluno aprenderá sobre estampas, texturas, cores e formas e saberá identificar comportamentos que geram tendências na Moda.

O objetivo desta graduação é formar profissionais capazes de produzirem peças de vestuário e acessórios.

Algumas disciplinas do curso são voltadas para gestão, para que o estudante entenda um pouco sobre marketing, pesquisa de mercado, administração da produção, etc.

Onde estudar Moda

Ao escolher sua faculdade de Moda, antes mesmo de consultar informações como o turno de estudos e o valor da mensalidade, verifique se ela tem a autorização do Ministério da Educação (MEC) para oferecer o curso. O motivo é simples: somente instituições reconhecidas pelo MEC emitem diplomas com validade legal em nosso país. Ou seja, se a faculdade não tiver esse selo de qualidade, o diploma não serve para nada. Já pensou que pesadelo?

