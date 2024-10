Ministério das Comunicações autoriza TV Digital para quatro municípios de Mato Grosso

Foram contemplados Comodoro, Aripuanã, Poxoréo e Água Boa, que passam a contar televisão em alta resolução e sem interferências nos canais

Por Assessoria Especial de Comunicação Social

Novos canais de TV Digital vão chegar a quatro municípios do Mato Grosso, após receberem autorização por meio de portarias com as liberações do serviço de Retransmissão de Televisão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (16). Com isso, mais brasileiros terão acesso à programação de televisão em alta resolução e sem o desconforto das interferências nos canais.

Foram contemplados Comodoro, Aripuanã, Poxoréo e Água Boa. “Nosso objetivo é que esse serviço chegue a todos os brasileiros, em cada canto deste país, para que todos possam ter acesso à informação e à programação cultural com a mesma qualidade de sinal e imagem”, destaca o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

A partir da publicação, as empresas que receberam a autorização devem obter a autorização junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e solicitar o licenciamento da estação dentro do prazo.

RTV

O serviço tem a finalidade de retransmitir, de forma simultânea ou não, os sinais de estação geradora de televisão, fazendo com que os sinais das estações geradoras sejam recebidos em locais onde não são alcançados diretamente ou atingidos em condições técnicas inadequadas.

As emissoras autorizadas a executar os serviços de RTV poderão retransmitir os sinais oriundos de estações geradoras de TV comercial ou educativa.

As autorizações para o serviço de RTV podem ser concedidas em caráter primário, onde o canal possui proteção contra interferências, ou em caráter secundário, sem proteção contra interferências.

Para solicitar o serviço de RTV, é necessário encaminhar um requerimento assinado pelo representante legal ao Ministério das Comunicações, solicitando a consignação do canal desejado. A documentação deve conter a identificação do órgão, informações sobre o representante legal e comprovantes de sua representação, detalhes sobre o serviço a ser prestado, além de informações sobre o estado e município onde o serviço será oferecido.

Ascom MCom