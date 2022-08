Michelle Diehl lança e-book que conta sua trajetória de vida

Sentimentos, medos, alegrias, fracassos, vitórias, emoções norteiam o e-book “E Segue o Barco: Escrevivencias de Michelle Diehl” retratado pela historiadora Cristina Soares que será lançado no dia 2 de setembro às 18 horas, no programa Nossa Gente na TV Cidade Verde, canal 12 TV Aberta e em live no Facebook da TV.

“A ideia é levar para o Brasil e também para o mundo num click da internet a discussão da saúde mental e por ser Setembro Amarelo que tem como foco prevenir o suicídio”, afirma Michelle.

Para aguçar o interesse do público será disponibilizado um capítulo grátis e o valor do livro inteiro será de apenas 7 reais e poderá ser acessado pelas plataformas da editora, Amazon e LinkedIn.

A obra tem o intuito de envolver o leitor num quebra-cabeças das memórias da Michelle Diehl transformadas em escrevivência com a ajuda da Cristina Soares e Ariel Von Ocker.

Michelle garante que ao ler a obra é possível experimentar várias sensações e sentimentos que leva o leitor a reflexões e impulsiona direcionar o seu bem próprio, na busca incessante da evolução e crescimento pessoal.

Segundo Michelle são recortes de uma história de vida de quarenta anos resumida em duas partes: na primeira o entendimento das raízes e na segunda parte admiração pelas conquistas artísticas que fez dela uma artista plástica.

O e-book traz ainda em seu prefácio assinado pelo psiquiatra Alaor Santos que acompanha Michelle há 10 anos.

EVENTO

O QUE ? LANÇAMENTO DO E-BOOK ‘ SEGUE O BARCO: ESCREVIVÊNCIAS DE MICHELLE DIHEL’

QUANDO? DIA 2 DE SETEMBRO ÀS 18H

ONDE? TV CIDADE VERDE E FACEBOOK DA EMISSORA