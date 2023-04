Menu Poke apresenta Bella Falconi como nova embaixadora da marca

Mestre em Nutrição e franqueada de uma loja, a empreendedora é um dos grandes nomes do estilo de vida saudável

Por Fran Oliveira

Para se aproximar cada vez mais daqueles que prezam por um estilo de vida saudável, a Menu Poke trouxe a pioneira em conteúdo de bem estar e saúde nas redes sociais, mestre em Nutrição e empreendedora Bella Falconi para ser embaixadora da marca.

“Estou muito feliz de ser a mais nova embaixadora da Menu Poke, cujos sócios já conheço e confio. Em breve abrirei uma loja da marca em Belo Horizonte, o que me dá ainda mais confiança para seguirmos com novos projetos. É o início de uma longa parceria e estamos desenvolvendo estratégias incríveis para potencializar o negócio, estou animada e grata pela confiança”, explica Bella.

Segundo David Frankad, essa parceria está sendo um sucesso, pois os valores da Menu Poke têm tudo a ver com o estilo de vida de Bella.

“Bella é referência em saúde e bem-estar e, assim como nós, acredita que a alimentação é uma poderosa ferramenta para promover mudanças no estilo de vida e encontrar o equilíbrio”, afirma David.

A Menu Poke é uma rede de franquias de fresh food que tem como base comidas frescas e servidas próximas da data de produção. Inspirada na culinária havaiana, oferece mais de 1500 combinações que incluem uma grande variedade de bases, proteínas, molhos, acompanhamentos e chips. O carro chefe da rede é o poke, mas há ainda pratos quentes, pratos exclusivos da marca, sobremesas saudáveis e sucos funcionais complementam a lista de opções para atender os diversos públicos que buscam alimentação saudável.

Sobre a Menu Poke

A Menu Poke é uma rede de franquias de fresh food fundada em 2019 que foi criada para acompanhar a tendência mundial de alimentação saudável, com comidas frescas e servidas próximas da data de colheita. Considerada uma das maiores empresas de fresh food do país, a Menu Poke tem o objetivo de levar alimentação 100% saudável por meio de um produto modular, ou seja, montado pelo cliente com opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar.

Para se tornar um franqueado, acesse www.menupoke.com.br