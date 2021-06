Medeiros defende união da direita e convida Coronel Fernanda para filiar no Podemos

Publicado por: Rosano Almeida

Com apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal José Medeiros (Podemos) trabalha para unir as lideranças bolsonaristas de Mato Grosso. A intenção do parlamentar é construir candidaturas majoritárias e proporcionais de direita para ajudar o processo de reeleição do presidente Bolsonaro nas eleições do próximo ano.

Entre os nomes que Medeiros pretende convidar para filiar no Podemos e reforçar o time da direita está o da ex-candidata ao Senado pelo Patriota, Coronel Fernanda Rúbia. “Vamos reforçar o convite para a Coronel Fernanda filiar no Podemos e disputar a eleição de 2022. Ela já manifestou publicamente o interesse em ser candidata e estamos de portas abertas para recebê-la”, afirma Medeiros.

Além de Fernanda, Medeiros também já convidou os deputados estaduais do PSL Delegado Claudinei, Gilberto Cattani e Ulysses Moraes para filiar no Podemos. Os três parlamentares já manifestaram insatisfação com a adesão do PSL à base governista e não descartam deixar a sigla assim que a “janela partidária” for aberta.

“Tem um grupo de políticos que estão preocupados com a força da direita em nosso estado. Não estão mediando esforços para desarticular o grupo de direita cooptando partidos, prefeitos e vice-prefeitos para aderirem ao projeto contrário ao do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que as lideranças políticas e os partidos que são alinhados com as pautas defendidas pelo presidente estarão unidos trabalhando a sua reeleição”.

Medeiros, que conta com o apoio do presidente Bolsonaro para disputar o Senado no próximo ano, disse as lideranças de direita estão buscando uma alternativa para o governo estadual, uma vez que o governador Mauro Mendes (DEM) errou ao entrar na onda oposicionista liderada pelo governador de São Paulo, João Dória (PSDB). “O Dória e seus seguidores apostaram na queda do presidente, mas isso não aconteceu”, comemora Medeiros, que é vice-líder de Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Assessoria do Deputado Federal José Medeiros (Podemos)