Marília Mendonça, agora uma estrela do céu, no universo!!!

Por Rosano Almeida

Muitos somos nós. que com lágrimas nos olhos e o coração sentido com a sua eterna ausência, eu quero muito deixar minha humilde homenagem, em nome de muitas pessoas. Para você que viveu com muita humildade e dignamente, encheu a vida dos seus e de muitas pessoas, de bons exemplos, felicidades e demostrando o amor em tudo que fazia, e deixando tudo isso como exemplo para todos, que ainda vive aqui na terra, a minha profunda admiração e gratidão, a tudo isso.

Se existem pessoas especiais, você é uma delas. Marília Mendonça, você foi uma pessoa tão linda por dentro e por fora, tão verdadeira e profunda com você mesma, que a sua energia, receba a energia do mestre Jesus Cristo, que você encante o universo, que o cosmo emane a sua energia, pois agora, talvez em sua nova morada e de outros, você se encontre novamente.

A sua energia estará em vários corações, o seu legado de encantar e amor, irá continuar. Descanse em paz, estrela iluminada do céu.

Que o mestre Jesus Cristo, esteja e conforte o coração de todos os seus, dos que se foram e de seus fãs!!!

Homenagem do Portal de Notícias Estrela Guia News e Rádio Estrela Guia (Web).