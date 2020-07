Marfrig lança programa de ajuda para pequenos restaurantes e lanchonetes

• Empresa prorrogará prazos de pagamento das faturas e ampliará limite de compras para os clientes regulares do segmento de food service durante processo de retoma da economia

• Investimento no programa deve chegar a 50 milhões de reais

A Marfrig, maior fabricante global de hambúrgueres e segunda principal produtora de carne bovina do mundo, lança o programa #TMJMarfrig, cujo foco é apoiar mais de 5 000 micro e pequenos empreendedores do segmento de food service, formado por bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e churrascarias localizados em todo o Brasil. O setor foi duramente afetado pela crise gerada pela pandemia de covid-19 e começa agora a retomar as atividades em algumas das maiores cidades do país, como São Paulo, onde a reabertura dos estabelecimentos ao público está programada para esta semana.

Pesquisa recente realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com 1 558 proprietários de estabelecimentos em todo o país revelou que o delivery foi a única saída para 55% dos estabelecimentos continuarem operando. Ainda assim, a queda na receita foi de mais de 75% para 64% das empresas do setor. Do total de entrevistados, 62% estão com dificuldades para repor os estoques para a reabertura e 40% têm menos de um mês de visibilidade sobre o futuro do negócio.

Mais prazo e mais crédito – A Marfrig investirá cerca de 50 milhões de reais para ampliar o prazo de vencimento das faturas e aumentar, em até três vezes, o limite de crédito para compras de clientes parceiros. Não há uma regra única para a aplicação do programa. Prazos de pagamento e valores serão negociados caso a caso, conforme o histórico de relacionamento do cliente com a companhia.

“Os pequenos estabelecimentos estão sofrendo muito durante o período de pandemia e queremos ajudá-los a ter algum fôlego financeiro neste momento difícil de retomada. Abraçar o cliente faz parte do DNA da Marfrig”, diz Marcelo Proença, diretor de food service da companhia.

Poderão participar do programa #TMJMarfrig, os clientes que mantiveram regularidade e relacionamento comercial com a empresa nos dez meses anteriores ao início da pandemia. Estabelecimentos interessados devem procurar a área comercial de food service da companhia.

