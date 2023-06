Marca francesa Mathieu Teisseire está entre os xaropes mais reconhecidos no Brasil pelos bares, restaurantes e supermercados

Segundo a pesquisa da Perfect Daily Grind acredita que a venda do xarope deve crescer US$65,6 bilhões mundialmente até 2025. No Brasil, a companhia prevê para Mathieu Teisseire um salto de 40% de sell in, prevendo o aumento da distribuição numérica para clientes e a venda para renomados supermercadistas como Carrefour

Por Ligia Prestes e Marcela Souza

A icônica marca francesa de xaropes, Mathieu Teisseire, conhecida por ser utilizado no preparo de coquetéis (alcoólicos e não alcoólicos) e para dar toques de sabores nas sobremesas e pratos salgados, desembarcou no BCB, maior feira de coquetelaria que aconteceu em São Paulo, para demonstrar sua versatilidade.

Criada há mais de 300 anos nos Alpes franceses, a marca é a preferida dos bartenders e baristas de 37 países. Recentemente, a linha de produtos Mathieu Teisseire foi eleita a melhor do mundo por mais de uma centena desses especialistas em coquetéis. No Brasil, seu sucesso não foge à regra. Há três anos, a empresa britânica de bebidas Britvic (dona de diversas marcas na Grã Bretanhã e na Irlanda que, em 2015, adquiriu as brasileiras de suco Maguary e DaFruta) e em 2020 trouxe a marca francesa de xaropes até nós. Resultado: a Mathieu Teisseire já figura entre os três xaropes mais reconhecidos no Brasil nos bares, restaurantes ou nos supermercados.

A expectativa de crescimento do mercado de xaropes no mundo é para lá de otimista. Alavancada principalmente pela demanda crescente do consumidor por drinks sem álcool, como tem demostrado o cenário europeu, uma pesquisa da empresa de comunicação e notícias Perfect Daily Grind acredita que a venda desse produto deve crescer US$65,6 bilhões mundialmente até 2025. No Brasil, a companhia prevê para Mathieu Teisseire um salto de 40% de sell in, prevendo o aumento da distribuição numérica para clientes e a venda para renomados supermercadistas como Carrefour.

Reconhecida pela Monde Selection Quality Awards, empresa líder global na avaliação da qualidade dos bens de consumo, por seu sabor superior e excepcional, Mathieu Teisseire agrega outros diferenciais. São eles: Entre bebidas, alimentos, drinks, cafés e sobremesas existem 7 milhões de maneiras de usar o produto. “A aplicabilidade é o grande diferencial. Além da coquetelaria clássica, os xaropes são o grande trunfo da coquetelaria sem álcool, uma tendência que veio para ficar. Sem contar nas cafeterias: o mercado de café brasileiro também tem ganhado força”, diz Ricardo Barrero, bartender e embaixador da marca.

Comida Mídia