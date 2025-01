Mais de 70 profissionais concluem especializações na Escola de Saúde Pública em 2024

Três cursos de pós-graduação foram concluídos no decorrer do ano

Por Thaís Fávaro | SES-MT

A Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESP-MT), unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), finalizou o ano de 2024 com a conclusão dos cursos de especialização em Hansenologia, de Avaliação de Tecnologias em Saúde de Mato Grosso e da turma Descentralizada de Especialidades em Saúde Pública.

“Mato Grosso investe na qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e, com isso, alcançamos cada vez mais excelência nos serviços prestados à população. Por meio do Programa de Pós Graduação da Escola Pública de Saúde, estamos levando atendimento de saúde qualificado aos mato-grossenses”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Segunda turma de especialistas em Hansenologia

Em novembro de 2024, os alunos da segunda turma do curso de especialização em Hansenologia da Escola de Saúde Pública apresentaram seus trabalhos de conclusão de curso. Somente neste ano, foram certificados 17 médicos especialistas em Hansenologia.

O curso de especialização em Hansenologia, pioneiro no Brasil, é resultado de um termo de cooperação técnica da SES com a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH). Essa iniciativa é de extrema relevância para Mato Grosso, que investe cada vez mais na busca ativa dos casos.

A especialização representa uma conquista significativa na história do SUS no Estado, promovendo a capacitação de médicos para enfrentar os desafios da hanseníase, e em especial ao cuidado das pessoas com hanseníase.

“Este curso é um marco significativo para a hansenologia no Brasil, oferecendo uma formação sólida e especializada, que não apenas capacita profissionais, mas também reafirma o compromisso com o cuidado com pessoas com hanseníase, e o efetivo controle da doença. Iniciativas como esta refletem o esforço contínuo em transformar a realidade da hanseníase, promovendo saúde, equidade e conhecimento”, disse o coordenador do curso, Prof. Dr. Cláudio Guedes Salgado.

Primeira turma descentralizada de Especialistas em Saúde Pública

Em dezembro de 2024, a Escola de Saúde Pública formou a primeira turma Descentralizada de Especialidades em Saúde Pública no município de Água Boa. O curso contou com o apoio das Secretarias municipais de Saúde e da Educação, e do Escritório Regional de Saúde de Água Boa, por meio da Comissão de Integração Ensino-Serviço Médio Araguaia (CIES).

Ao todo, o curso beneficiou 26 profissionais de diversas áreas do conhecimento que atuam no SUS, nas esferas estadual e municipais, abrangendo as regiões de saúde do Médio Araguaia, Norte Araguaia Karajá e Araguaia Xingu e dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) Xavante e Xingu.

As aulas foram ministradas na modalidade presencial, com carga horária de 370 horas, divididas em seis unidades temáticas: Políticas de Saúde; Processo Saúde-Doença; Planejamento em Saúde; Gestão em Saúde; Vigilância em Saúde e Gestão do Trabalho.

Ao final, os alunos apresentaram projetos de intervenção em áreas estratégicas para o SUS, como atenção à saúde mental; saúde indígena; atenção hospitalar; gestão dos Escritórios Regionais de Saúde; atenção primária à saúde e atenção especializada voltada à reabilitação.

O curso descentralizado beneficia profissionais que residem no interior do estado, facilitando o acesso e a discussão dos problemas de saúde da região.

Primeira Turma de especialistas em Avaliação de Tecnologias em Saúde de Mato Grosso

Também em dezembro de 2024, a Escola de Saúde Pública realizou a cerimônia de encerramento da Especialização em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). O curso beneficiou 33 profissionais que, em maioria, atuam no SUS nas regiões de saúde Centro Norte, Vale do Arinos, Vale do Peixoto, Médio Norte e Teles Pires e possuem formação profissional diversa.

O curso foi ministrado na modalidade presencial, com carga horária de 500 horas divididas em quatro eixos temáticos: Aspectos Históricos, Políticos e Noções Básicas de ATS; Síntese de Evidências; Métodos Personalizados de Análise em ATS e Avaliações Econômicas.

A especialidade é uma forma de pesquisa e produção de informações que avalia as consequências da adoção e do uso de tecnologias em saúde, a curto ou a longo prazo. Trata-se de um processo sistemático, transparente e imparcial, cujo objetivo é o de avaliar os benefícios para a saúde, consequências econômicas e sociais decorrentes do uso de tecnologias.

A importância do uso da ATS está em fornecer para profissionais, gestores e provedores de saúde de informações uma tomada de decisão mais efetiva no sentido de incorporar o uso de tecnologias mais eficazes e seguras.

“A Escola inova em promover essa especialização, mantendo sua marca de excelência, compromisso com as demandas do SUS e com a área de Ciência e Tecnologia. Além disso, esse feito reforça o compromisso da Escola com o fortalecimento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e a visão de ampliação do acesso”, concluiu a diretora da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, Silvia Tomaz.

Secom-MT