Maior tributo ao Nirvana do mundo confirma tour no Brasil acompanhado por Orquestra Sinfônica

Banda internacional Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo maestro Adriano Machado, se juntam para projeto inédito com 15 apresentações nas principais cidades do Brasil

A tour inicia em Florianópolis, seguindo para Curitiba,Tubarão, Porto Alegre, São José dos Campos, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Criciúma e Tubarão, Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto e o último espetáculo ocorre em São José do Rio Preto

As vendas abriram nesta terça-feira, 13 de junho às 13h em todas as cidades.

Um dos encontros mais inusitados da música acontecerá neste ano aqui no Brasil! Já imaginou colocar o vocalista e guitarrista Kurt Cobain, o baixista Krist Novoselic e o baterista Dave Grohl tocando juntos com uma orquestra?

Isso é algo inédito mundialmente falando e será visto aqui no Brasil através do projeto “Tributo of Nirvana” com Seattle Supersonics e Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo maestro Adriano Machado. Serão 15 apresentações nas principais cidades do país com datas entre setembro e outubro de 2023.

O maior tributo ao NIRVANA do mundo, reconhecido em mais de 20 países, é feito pela banda internacional Seattle Supersonics, que tem características idênticas, inclusive, com todas as semelhanças audiovisuais da banda de Seattle, sucesso nos anos 90. Ezequiel Dias, Estevan Molina e Christian Monteiro chegam ao país para quebrar paradigmas e mostrar que o grunge pode ser sim complementado por linhas melódicas de violinos, tchelos e instrumentos de sopro. Basicamente, será uma mega turnê levando um show de rock and roll cru e direto acompanhado de orquestra.

Esse é um projeto que merece toda a atenção dos fãs de uma boa música, independente do gênero, já que será uma mistura um tanto quanto pitoresca e agradável aos ouvidos. O espetáculo inteiro será baseado nas versões originais do discos do Nirvana e o maestro Adriano Machado criará arranjos da Sinfônica em cima disso.

Serão duas horas de muito rock’n roll homenageando o ícone mundial, Kurt Cobain e a banda Nirvana, tocando os maiores sucessos. No setlist, não faltarão: “In Bloom”, “Drain You”, “About a Girl”, “Love Buzz”, “Floyd The Barber”, “Molly Lips”, “School”, “Aneurysm”, “Territorial Pissings”, entre outras. É claro que “Smells Like a Teen Spirits” também estará.

Após as apresentações, Seattle Supersonics segue para tour na Europa nos Estados Unidos.

SOBRE O SEATTLE SUPERSONICS

O Seattle Supersonics nasceu em 2010 na cidade autónoma de Buenos Aires, Argentina, com a intenção de fazer uma homenagem respeitosa à grande banda de grunge/alternative rock Nirvana.

Depois de um processo de mudanças, a formação definitiva é estabelecida com Ezequiel Dias na voz e guitarra, Estevan Molina na bateria e backing vocals e Christian Monteiro no baixo e backing vocals. Respeitando o formato clássico de trio, a banda recria tanto em qualidade sonora como visualmente através de cenografia, figurinos, efeitos visuais, etc., a versão mais fiel da América Latina.

Nestes quase 12 anos de trajetória, a banda chegou a vários países latinos como Uruguai, Chile e Paraguai, somados a quase todos a extensão de seu país natal, com apresentações para salas cheias nas principais casas de espetáculos da argentina e da capital do país, como o “Teatro Vorterix”, “Groove” e “Teatro Broadway”, “Teatro Plaza (MZA)”, “Teatro Sarmiento (san juan)”, “Vorterix (Rosário)”, “Estádio Quality (Cordoba)”, entre muitos outros

SOBRE ADRIANO MACHADO

Adriano Machado tem uma carreira bem diversificada como maestro de orquestra, e sua técnica o levou não só às grandes produções da música erudita, mas também aos palcos musicais da cena popular, incluindo grandes concertos cinematográficos, onde a Orquestra Sinfônica é a principal protagonista na apresentação ao vivo das trilhas de grandes filmes.

Desde a fundação da OSVL em 2000, o maestro Adriano tem participado ativamente de shows e DVDs com artistas nacionais e internacionais, como Roupa Nova, Fábio Jr, Bruno & Marrone, Matheus e Kauan, Fernanda Abreu, Vanessa da Mata, DVD Amizade Sincera II (premiado com GRAMMY LATINO), Sarah Brightman, Elvis in Concert, Il Divo, Il, DVD Temple of Shadow (heavy metal com Edu Falaschi e orquestra), DJ Alok (fazendo através desta parceria trabalhos com artistas internacionais como John Legend).

Impulsionado por anos de crescimento, tem sido reconhecido como maestro e orquestra dos cine-concertos do Brasil, através da realização originais dos cine concerts dos filmes LA LA LAND, STAR WARS, O SENHOR DOS ANÉIS, KINGDOM HEARTS ORCHESTRA, DISNEY IN CONCERT, PIXAR IN CONCERT, entre outros grandes shows.

Tour 2023 – TRIBUTE OF NIRVANA – SEATTLE SUPERSONICS E ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA LOBOS

04/10 FLORIANÓPOLIS SC: abertura das vendas em breve.

Data: 04 de outubro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro CIC

Endereço: Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica, Florianópolis – SC, 88025-200

Link para compra: Acesso Ingressos

Ingressos: a partir de R$ 90,00.

05/10 – CURITIBA

Data: 05 de outubro de 2023 (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 21h

Local: Teatro Positivo

Endereço: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba – Paraná

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa: 2.300

Ingressos: Plateia: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia-entrada e promocional)

Compras de ingressos: http://diskingressos.com.br/nirvanatribute ou na Loja Disk Ingressos Shopping Ventura (Horários: Segunda à sábado de 10h a 22h | Domingo de 12h a 20h), Bilheteria Teatro Positivo (Horário: Segunda-feira à sexta-feira: 11h às 15h / 16h às 20h | Sábado: 17h às 21h | Domingo: a bilheteria abrirá 02 (duas) horas antes do espetáculo| Dia de espetáculo (segunda à sábado): A bilheteria ficará aberta até o início do espetáculo. Telefone: (41) 3317-3283

06/10 – PORTO ALEGRE

Data: 06 de outubro de 2023 ( sexta-feira)

Abertura da casa: 19h30

Início do show: 21h

Local: Auditório Araújo Vianna

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, 685 – Bom Fim. CEP 90035-191, Porto Alegre/RS

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa: 3.245

Ingressos: Plateia Alta Lateral: R$ 150,00 (inteira), R$ 75,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira solidária) | Plateia Alta Central: R$ 190,00 (inteira), R$ 95,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira solidária) | Plateia Baixa Lateral: R$ 230,00 (inteira), R$ 115,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira solidária) | Plateia Baixa Central: R$ 290,00 (inteira), R$ 145,00 (meia) e R$ 150,00 (inteira solidária) | Plateia Gold: R$ 350,00 (inteira), R$ 175,00 (meia) e R$ 180,00 (inteira solidária)

Compras de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/83707 ou na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 – Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre)

Horário funcionamento: das 10h às 22h), Bilheteria Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685 – Bairro Bom Fim, aberta somente no dia do evento 2 horas antes do início dos shows).

07/10 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 07 de outubro de 2023 (sábado)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 00h

Local: Palácio Sunset

Endereço: R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos – SP, 12241-430

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa: 3.500

Ingressos: Pista: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 50,00 (solidária) | Front Stage: R$ 160,00 (inteira), R$ 80,00 (meia) e R$ 100,00 (solidária) | Camarote Privativos (10 pessoas): R$ 1.600,00 (com combo de whisky Red Label + 5 energéticos).

Compras de ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/tribute-of-nirvana-07-de-outubro ou no Natural Valle ( R. Cel. José Monteiro, 282 – Centro – São José dos Campos) | Vila Ema (R. Madre Paula de São José, 20 – São José dos Campos | Tauste_( Av. São João, 2555 – Jd. Colinas – São José dos Campos | Carrefour (Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5702 – Jd. Aquarius – São José dos Campos) | Atacadão – (Valesul Shopping) | Shopping Oriente (R. Andorra, 500, Jd. Aquarius – São José dos Campos) | Jd. Aquarius (Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255 – São José dos Campos)

8/10 – POÇOS DE CALDAS

Data: 08 de outubro de 2023 (domingo)

Abertura da casa: 16h

Início do show: 20h

Local: Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur De Mendonça Chaves

Endereço: Av. Chafik Frayha – Região Urbana Homogênea II, Poços de Caldas – MG, 37704-371

Classificação etária: livre

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: a partir de R$ 70,00

Compras de ingressos: Ingressos SHOW NIRVANA TRIBUTE

11/10 – BELO HORIZONTE

Data: 11 de outubro de 2023 (quarta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 21h

Local: Grande Teatro Minascentro

Endereço: Av. Augusto de Lima, 785 – Centro, Belo Horizonte – MG, 30190-001

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa: 1.400

Ingressos: Setor 1: R$ 200,00 | Setor 2: R$ 150,00 | Setor 3: R$ 90,00

Compras de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/84000/d/201122 ou na bilheteria do Teatro Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro, Belo Horizonte – MG, 30190-001)

12/10 – VITÓRIA

Data: 12 de outubro de 2023 (quinta-feira)

Abertura da casa: 19h30

Início do show: 21h30

Local: Espaço Patrick Ribeiro

Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras, Vitória – ES, 29109-350

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 2.200

Ingressos: Pista: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00 (meia) e R$ 150,00 (inteira solidária) | Cadeira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 200,00 (solidário) | Mesa Ouro: R$ 1.200,00 | Mesa Prata: R$ 1.000,00 | Mesa Bronze: R$ 800,00.

Compras de ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/32696 ou na Bilheteria Espaço Patrick Ribeiro (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras, Vitória – ES, 29109-350 – De Segunda a Sexta: das 9h até as 18h ou pelo Whatsapp (27) 9 9707 0714)

13/10 – SÃO PAULO

Data:13 de outubro de 2023 (sexta-feira)

Abertura da casa: 22h

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo/SP

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 3.200

Ingressos: Pista 1º lote: R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 60,00 ( solidário) | Mezanino 1º lote: R$ 160,00 (inteira), R$ 80,00 (meia).

Compras de ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/27147/ingressos-tributo-of-nirvana-com-seattle-supersonics-e-orquestra-sinfonica-villa-lobos ou Bilheteria Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 13h às 20h – exceto feriados)

14/10 – CRICIÚMA

Data: 14 de outubro de 2023 (sábado)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 20h30

Local: Teatro Elias Angeloni

Endereço: Av. Santos Dumont s/n, Bairro São Luiz, em Criciúma/SC

Classificação etária: livre

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 728

Ingressos: Cadeira: R$ 180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 100,00 ( solidário)

Compras de ingressos: https://login.minhaentrada.com.br/evento/tribute-of-nirvana-by-seattle-supersonics-e-orquestra-sinfonica-villa-21349 ou no Teatro Elias Angeloni (Av. Santos Dumont s/n, Bairro São Luiz, em Criciúma/SC – das 8h30 às 12h / 13h às 18h (seg.-sex.)

14/10 – TUBARÃO

Data: 14 de outubro de 2023 (sábado)

Abertura da casa: 22h

Início do show: 00h

Local: Hangar 737

Endereço: R. Padre Geraldo Spettmann, 737 – Dehon, Tubarão – SC, 88704-350

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 2.000

Ingressos: Pista VIP lote 1: R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia) e R$ 60,00 (solidário) | Mezanino lote 1: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00 (meia) e R$ 120,00 (solidário) | Camarotes para 12 pessoas: R$ 1.800,00

Compras de ingressos: https://minhaentrada.com.br/evento/tribute-of-nirvana-com-orquestra-sinfonica-villa-lobos-21350 ou Session Store: (Trav. Henrique Lodetti, esquina Rua Henrique Lage, 25 – Centro – Criciúma) | Posto Chile (1891): R. Miguel Patrício de Souza, 150 – Ceará – Criciúma

| Teatro Elias Angeloni 1 (ME): Av. Santos Dumont, 1498-160 – São Luís – Criciúma | Recanto Surf – Praia do Mar Grosso (ME): Av. Senador Gallotti, 507 – Mar Grosso – Laguna/SC | Recanto Surf (2) (ME): Av. Senador Gallotti, 507 – Mar Grosso – Laguna/SC | Lojas Recanto Centro (ME)Rua Conselheiro Jerônimo Coelho, 32 – Centro – Laguna/SC | Diario do Sul (ME)Av. Marcolino Martins Cabral, 0 – Centro – Tubarão/SC | Bodega Vieira (TB) (ME): R. Padre Geraldo Spettmann, 1 – Centro – Tubarão/SC | Quiosque ME 2023: Farol Shopping, Avenida Marcolino Martins Cabral, 25225 – Aeroporto – Tubarão/SC | Farmácia Maxfarma Drogaria (ME): Av. 25 de Julho, , 2360 – Centro – Forquilhinha /SC | Visual Modas (Integrada) (ME): Rua Vinte e Sete de Setembro, 800 – Centro – Sangão/SC | Mattric Sports (ME): Rua Nereu Ramos, – Centro – Sombrio/SC | Infinity Cell (2105) (ME): Avenida Duque de Caxias, 625 – centro – Jaguaruna/SC.

19/10 – BRASÍLIA

Data: 19 de outubro de 2023 (quinta-feira)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Classificação etária: livre

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa: 2.847

Ingressos: Diamante: R$ 600,00 (inteira), R$ 300,00 (meia) | Premium: R$ 500,00 (inteira), R$ 250,00 (meia) | Gold: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) | Platina: R$ 400,00 (inteira), R$ 200,00 (meia) | Vip: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) | Silver: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) | Superior Meio: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00 (meia) | Superior Lateral: R$ 160,00 (inteira), R$ 80,00 (meia).

Compras de ingressos: https://bilheteriadigital.com/tribute-of-nirvana-19-de-outubro ou Free Corner Terraço Shopping ( Octogonal 220 e 221 – Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília – DF, 70660-090) | Barbearia Elvis (Taguatinga Shopping – 3° PISO LOJA 3044 – QS 01, Lote 40 – Taguatinga, Brasília – DF, 71950-904) | Barbearia Elvis Jk Shopping ( 3° Piso, Taguatinga Norte JK Shopping LOJA 315 – St. M-Norte QNM 34 Área Especial 01 – Taguatinga, Brasília – DF, 72145-450) | Koni 209 Sul (Asa Sul Comércio Local Sul 209 BL B – Asa Sul, Brasília – DF, 70272-520) l Koni 101 Sudoeste (St. Sudoeste Superquadra Sudoeste 101 Bloco B LOJA 170 – Sudoeste, Brasília – DF, 70670-502) | Tabacaria Zahle (Feira do Guara -QE 25 FEIRA DO – Guará, Brasília – DF, 70297-400)

20/10 – GOIÂNIA

Data: 20 de outubro de 2023 (sexta)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás

Endereço: Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) – Campus II – Avenida Engler, 507 – Jardim Maria Elisa – Goiania – Goias – CEP 74885460

Classificação etária: livre

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 2.510

Ingressos: Superior : R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) com 1kg de alimento não perecível | Inferior: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia) com 1kg de alimento não perecível |

Camarote: em breve maiores informações.

Compras de ingressos: https://bilheteriadigital.com/ ou Breja (Rua 137, Nº 565 – St. Marista, Goiânia – GO, 74170-120 | Komiketo Sanduicheria (Av. T-4, 6000 – Serrinha, Goiânia – GO, 74230-030)

21/10 – RIBEIRÃO PRETO

Data: 21 de Outubro de 2023 (sábado)

Abertura da Casa: 19h30

Início do Show: 21h

Nome do Local: Centro de Eventos do Ribeirão Shopping

Endereço: Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jardim Califórnia, Ribeirão Preto – SP

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da Casa: 1.830

Ingressos: Vip Especial: R$ 350,00 (inteira e individual) | Vip Extra: R$ 300,00 (inteira e individual) | Vip A: R$ 280,00 (inteira e individual) | Vip B: R$ 240,00 (inteira e individual) | Premium Extra: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Premium: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia).

Compras De Ingressos: https://acessoingressos.com.br/tributeofnirvanaribeiraopreto ou nas bilheteria do centro de eventos do Ribeirão Shopping (Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jardim Califórnia, Ribeirão Preto – SP, 14026-900 – De segunda a sábado das 14h / jantar: 17h às 18h até às 22h. Domingo das 13h às 20h).

27/10 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data: 27 de outubro de 2023 (sexta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h30

Local: Villa Conte

Endereço: Km, Rod. Washington Luís, 430 – São José do Rio Preto/SP

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 2.500

Ingressos: Área Premium (1º lote): R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Mesa Ouro (4 pessoas): R$ 3.000,00 (inteira) e R$ 1.500,00 (meia) | Mesa Prata (4 pessoas): R$ 2.400,00 (inteira) e R$ 1.200,00 (meia) | Mesa Bronze (4 pessoas): R$ 2.000,00 (inteira) e R$ 1.000,00 (meia).

Compras de ingressos: Acesso Ingressos ou Stand Riopreto Shopping (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6363 – Jardim Morumbi – São José do Rio Preto/SP)

29/10 – LONDRINA

Data: 29 de outubro de 2023 ( domingo)

Abertura da casa: 18h

Início do show: 19h

Local: Teatro Marista

Endereço: Rua Cristiano machado 240, Jd Bancários – Londrina/PR

Classificação etária: livre

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 900

Ingressos: Setor 1: R$ 180,00 | Setor 2: R$ 130,00 | Setor 3: R$ 90,00

Compras de ingressos: https://www.diskingressos.com.br/event/5018 ou nas Rede de Óticas Diniz.

Obs:

Em todos os shows a forma de pagamento e eventuais opções de parcelamento dependerão do local e poderão ser verificados diretamente no site de compra de ingressos informados.

