Lucimar entrega 10ª Praça revitalizada com equipamentos de ginástica e parque infantil

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Cláudia Joséh – Secom/VG

A Prefeitura de Várzea Grande entregou mais uma Praça. A Região Central ganhou a revitalização completa da Praça “Armando Reslan Salem”. Os investimentos aplicados com recursos próprios foram de aproximadamente R$ 300 mil , de um total que está sendo aplicado na revitalização de 17 destes espaços públicos na ordem de R$ 2,6 milhões.

Esta já é a 10ª praça entregue à população que faz parte do Programa ‘Uma Cidade Melhor para se Viver’, de um projeto de revitalização de 17 praças, destas restam 7 a serem colocadas à disposição das comunidades dos bairros da cidade, que estão em obras.

Entre as intervenções estão a ampliação e reforma de toda extensão da praça com instalação de calçamento paver, piso polido, equipamentos de ginástica, parque infantil, plantas ornamentais, instalação de bancos, gramado, lixeiras e iluminação de led.

“Aqui temos o resultado do trabalho que começamos no início de nossa gestão de recuperar logradouros públicos , considerados símbolos importantes para a nossa cidade. Hoje tiramos do papel mais uma ação que melhora a vida das pessoas e entregamos uma praça que tem uma importância muito grande para quem mora na região Central. Quando revitalizamos uma praça, a comunidade volta a se apoderar deste espaço com esse significado de um área ao ar livre equipada, proporcionando a realização de diversas atividades, física e de lazer”, destaca a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Várzea Grande virou canteiro de obras nos quatro cantos cidade, e a revitalização complementa este grande pacote de obras públicas da gestão. “Isso aqui era um sonho. Buscamos reconstruir e ser agente propulsor de uma boa História de Várzea Grande. Estamos inaugurando essa praça restaurada, e espero que zelem pela beleza e história deste local”, disse a prefeita. “É um passo avançado na revitalização do centro da cidade. Meu coração pertence a essa cidade e ao nosso centro histórico, um legado do nosso governo que vamos deixar a esta cidade”, sublinha.

Até o fim da gestão, mais obras serão entregues, assim como o recapeamento asfáltico de diversas vias, e demais obras dentro dos bairros. De acordo com a prefeita, um reflexo da responsabilidade fiscal do município.

“Iremos colocar à disposição da população ainda muito mais obras com celeridade e transparência até finalizarmos nossa gestão. Sempre empregamos corretamente o tesouro municipal, pelo merecimento, com responsabilidade, sem atrasar salários, entre outros, mesmo diante da Pandemia mundial. Hoje temos créditos ilimitados em bancos. Fizemos de Várzea Grande uma revolução política, econômica e administrativa. E isso me faz realizada como gestora e moradora da cidade”, declara a prefeita.

As intervenções incluem a implantação de parquinho infantil, área para alongamento com circuito de caminhada e paisagismo no entorno. “Com novo paisagismo e nova iluminação em LED, o entorno da praça recebeu também reforma geral de passeios de concreto, readequação de área da academia ao ar livre sobre piso intertravado e implantação de áreas de contemplação com mobiliário de concreto”, explica o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes.

Com a entrega da praça, Várzea Grande vem resgatando e ampliando as opções de lazer da população. “As pessoas vão poder curtir um local diferente, de convívio familiar, aproveitar a academia para fazer atividades físicas, enfim, ter um espaço de lazer”, destacou o secretário, que pediu a ajuda da população.

“A revitalização da praça era um desejo antigo da população da região e fica como legado para os moradores, por isso contamos com a ajuda de todos na preservação do espaço”, completa o secretário.

“Antes da revitalização os moradores tinham receio de utilizar a praça. Mas agora, além de estar mais bonita, está mais segura. Agradecemos muito a Prefeitura por esta conquista para toda a população da região central”, comemora o morador Paulo Amorim Silva.

Assessoria