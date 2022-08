Louvada é premiada em três categorias do concurso World Beer Awards

Marca é a maior medalhista do Centro-Oeste; Somente em 2021, foram 23 prêmios conquistados

Da Assessoria

A Louvada conseguiu deixar sua marca registrada em mais um concurso cervejeiro realizado este ano, desta vez, no World Beer Awards, que é considerado um dos mais importantes e renomados internacionalmente. Três rótulos atraíram a preferência dos jurados, a IPA e Hop Lager, que conquistaram medalha de prata, além da Low, que ficou com o título bronze.

De alcance global, o World Beer Awards seleciona somente as melhores cervejas e em todos os estilos reconhecidos internacionalmente. Por isso, conforme aponta Paulo Fortunato, um dos sócios da Louvada, a premiação representa tanto no setor. “Temos muito zelo quando elaboramos nossos produtos, então, quando conquistamos esses prêmios, é a validação do trabalho que estamos realizando”.

A escolha pelas melhores bebidas nessa competição ocorre em duas etapas. Na primeira, é feita a definição daquelas que se destacam em cada país participante. Já na segunda fase, que é realizada em Londres, as ganhadoras competem entre si pelo título de melhor do mundo em suas respectivas categorias. “Essa é uma disputa grandiosa, com os melhores da área. Poder estar neste patamar é muito significativo”, reforça Fortunato.

Entre as Louvadas premiadas, os três tipos já são bem conhecidos pelo público. A tradicional IPA, considerada complexa, intensa e aromática, traz para o paladar notas leves de frutas amarelas. Ela é perfeita para aqueles que apreciam gostos marcantes. A segunda medalhista de prata, a Hop Lager, desperta o equilíbrio sensorial, uma vez que que os lúpulos e maltes trabalhados nela proporcionam leveza.

Por fim, a Low tem um alto “drinkability”, baixa caloria e apresenta apenas 3.7% de álcool. “São tipos diversos, pensados para agradar todos os nossos clientes. Ao elaborar cada rótulo, temos a preocupação em respeitar o processo produtivo, os ingredientes e, como resultado, conseguimos criar cervejas de alta qualidade e que agradam os mais diversos paladares”, pontua Paulo Fortunato.

Louvada

Primeira cervejaria artesanal de Cuiabá, a Louvada é a mais premiada do Centro-Oeste. Somente em 2021, foram 23 medalhas conquistadas e a marca ocupa sempre lugar de destaque, tanto nos concursos nacionais, quanto internacionais. Ao longo dos sete anos de história, a empresa conquistou reconhecimento do público, se firmando entre as mais bem aceitas no mercado.

Atualmente, são mais de 20 rótulos de cervejas artesanais comercializadas como a Low, German Pilsner, Vienna, Gose, Apa, entre outras. Hoje a empresa conta com duas fábricas, sendo uma em Cuiabá e outra em Porto Velho, Rondônia. “Nós temos uma das fábricas mais modernas do país e estamos sempre em busca de melhorar nossa estrutura e técnicas para desenvolver cervejas artesanais de qualidade”, finaliza Fortunato.

World Beer Awards

Considerada uma das mais importantes do mundo, conta com etapas regionais em vários países, incluindo o Brasil. A disputa celebra, a cada ano, as melhores bebidas disponíveis para os apreciadores de cerveja. Entre os juízes que avaliam os rótulos, estão homens e mulheres de várias nações, entre elas, Reino Unido, Portugal, Alemanha, Israel, Austrália, Chile e outros.

Dialum