Louvada bate recorde de produção e fecha o ano exportando para os EUA

A Cervejaria produziu mais de 3,5 milhões de litros de cerveja somente em 2023

Da assessoria

A Cervejaria Louvada divulgou esta semana os números referentes à produção de 2023, alcançando um marco significativo: mais de três milhões e meio de litros de cerveja ao longo do ano, o equivalente a cerca de 300 mil litros mensais. Há oito anos, a marca comercializava apenas 16 mil litros, mostrando um crescimento extraordinário ao longo do tempo.

Além disso, a Louvada conquistou o mercado internacional exportando pela primeira vez para os Estados Unidos, com 25 mil garrafas enviadas para o estado da Califórnia. Gregório Ballarotti, diretor da marca, vê esses números como um ponto de virada para a empresa: “Conquistamos um grande espaço no mercado consumidor em um período relativamente curto. Agora, buscamos expandir ainda mais levando a marca para os quatro cantos do país.”

Para atingir esse objetivo, a cervejaria inaugurou sua terceira fábrica no segundo semestre de 2023, localizada em Indaiatuba, São Paulo. Essa estratégia visa facilitar a distribuição em todo o país, aproveitando o status de São Paulo como o maior consumidor de cerveja do Brasil. Ballarotti ressalta a importância de conectar as regiões onde a empresa está presente, embora reconheça desafios logísticos que dificultam a operação em alguns locais.

“Agora que consolidamos nossa excelência em qualidade e volume de produção, nossa prioridade é fortalecer a logística”, afirma Ballarotti, apontando para a próxima etapa de desenvolvimento da empresa.

Reconhecimento

A trajetória da Louvada é marcada por muitos reconhecimentos, acumulando um total de 59 medalhas provenientes de concursos nacionais e internacionais. Essa jornada começou em 2018, quando a cervejaria decidiu enviar suas amostras a competições, inicialmente buscando apenas avaliações especializadas. Paulo Fortunato, gerente de produção, relembra: “No começo, não almejávamos prêmios; enviávamos as amostras em busca de feedback de especialistas.”

No entanto, logo no mesmo ano, a Louvada celebrou sua primeira conquista, levando medalha de prata no Concurso Brasileiro de Cerveja de Blumenau com o rótulo da Hop Lager e classificando a cerveja como a melhor do Brasil.

Em 2023, a mesma Hop Lager assegurou novamente o título de melhor cerveja artesanal na sua categoria, agora na Copa Cerveja Brasil. “A Hop Lager é o segundo carro-chefe em vendas, uma cerveja de baixa fermentação, com lupulagem marcante, oferecendo um sabor refrescante e inconfundível. É sem dúvida um sucesso que nos impulsiona”, afirma Fortunato.