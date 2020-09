L’Oréal Brasil apoia as populações indígenas kayapós e guaranis no combate ao coronavírus

Em parceria com ONG Wayanga, Instituto Raoni e Instituto Lassus, 5 mil unidades de álcool gel serão entregues a fim de proteger os indígenas. Emilie Barrucand, antropόloga e fundadora da Wayanga, entregou pessoalmente os primeiros produtos no Xingu nesta segunda-feira, 21

Publicado por: Rosano Almeida

Dando continuidade ao seu Plano de Solidariedade contra a disseminação do novo coronavírus, a L’Oréal Brasil em parceria com a ONG Wayanga, Instituto Raoni e Instituto Lassus, fez uma nova doação de 5 mil unidades de álcool gel às populações indígenas, desta vez para os índios Kayapós e Guaranis.

“Como empresa número 1 de beleza no mundo, temos a responsabilidade de apoiar os povos indígenas e de proteger a biodiversidade brasileira. Estamos ao lado dos ‘guardiões das florestas’, não só no combate à disseminação da Covid-19, mas também através do respeito à Amazônia e da regeneração de seu ecossistema”, diz Maya Colombani, diretora de sustentabilidade da L’Oréal Brasil.

Trabalhando há 20 anos com os índios, Emilie Barrucand, antropόloga e fundadora da ONG Wayanga, fez pessoalmente as primeiras entregas dos produtos aos Kayapós no Xingu, Mato Grosso, nesta segunda-feira, 21. Nesta fase do Plano de Solidariedade da companhia, quatro mil unidades de álcool gel serão destinadas aos Kayapós que vivem ao longo do rio Xingu, no Mato Grosso; e mil unidades serão doadas aos Guaranis do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo.

“Os povos indígenas estão altamente vulneráveis a doenças como a Covid-19 e necessitam de mais assistência sanitária. Esta doação de álcool gel da L’Oréal Brasil é de grande ajuda, pois permite que se protejam melhor contra o vírus que já matou muitos deles. Ajudar estes povos significa também participar ativamente na proteção do Planeta e do Brasil pois eles protegem a Floresta Amazônica, o Cerrado e a Mata Atlântica”, diz Emilie. “Eles merecem todo o nosso respeito e apoio, não só para melhor lidar com a Covid, mas também para assegurar que as suas terras, direitos e vidas sejam respeitados e para que também possam continuar a proteger-nos”.

Mais de 138 mil indígenas de mais de 59 tribos e 245 vilarejos das regiões do Amazonas, Pará, Amapá, Acre e Pernambuco já foram beneficiados por doações do Plano de Solidariedade, realizadas no mês de maio, de mais de 32 mil unidades de álcool gel, produzidas na fábrica da L’Oréal Brasil em São Paulo e distribuídas em parceria com OPAN (Operação Amazônia Nativa), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria Especial de Assistência à Saúde Indígena (SESAI) e Projeto Saúde e Alegria. Algumas comunidades indígenas mais afastadas ainda estão recebendo as doações por meio dos esforços estratégicos destes parceiros.

No total, a ação que teve início em abril já doou mais de 800 mil unidades de álcool gel e produtos de higiene e cuidados pessoais que beneficiaram 240 mil famílias em mais de 270 comunidades no Brasil, incluindo populações quilombolas e 138 mil indígenas da Região Norte do país. Profissionais de saúde em mais de 200 hospitais públicos de 13 estados de Norte a Sul, como Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Distrito Federal, Amazonas, Acre, Amapá e Pará, entre outros, também receberam doações da L’Oréal Brasil.

