Logística é um dos setores que mais emprega no Brasil

Especialista da Luandre explica como ingressar na área

Por Bruna Nunes

De acordo com o Instituto de Logística Supply Chain (ILOS), o setor de logística representou 13,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022. No quesito vagas, foram contratados 30 mil novos colaboradores no ano passado, o que representa um aumento de 58% na comparação com o total de admissões registradas em 2021, de acordo com a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL). A associação ainda aponta que a perspectiva até o fim de 2023 é alta, pois quase 70% das empresas do setor pretendem abrir vagas.

Um dos principais motivos para esse crescimento foi a mudança do comportamento do consumidor durante a pandemia, que gerou a expansão do e-commerce no Brasil. O faturamento do setor foi de mais de R$ 13,8 bilhões no ano passado e o volume de compras online chegou a 31,1 milhões, 22% a mais que os 25,5 milhões de pedidos do ano anterior, segundo dados da Neotrust. Além disso, a entrada de multinacionais chinesas criaram um boom de vagas que puxa esse crescimento com o aumento de consumo da população por esses produtos.

Vale ressaltar que a logística não é apenas ligada ao transporte, e sim ao conjunto de áreas interligadas que permitem a entrega final da mercadoria ou serviço ao consumidor. Entre os principais cargos estão: operador de empilhadeira, auxiliar de carga, auxiliar de logística, assistente de operações, analista de transportes, auxiliar de inventário, auxiliar de estoque, promotor repositor, controller logístico, coordenador e diretor de supply chain, diretor de vendas, gestor de qualidade, profissionais de TI, entre outros.

Larissa Gonçalves, gerente de operações da Luandre, uma das maiores consultorias de Recrutamento e Seleção do país, ressalta que tem observado a maior procura por profissionais desta área e que a empresa registrou 130% mais vagas em julho de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Aos interessados, ela explica que esse momento antes do natal é o período com maior número de contratações para quem não tem experiência: “a grande maioria das vagas atende um perfil operacional que exige apenas ensino médio completo e disponibilidade de horário, além da vontade de crescer. É o momento ideal para quem deseja iniciar ou retornar ao mercado de trabalho.”

Luandre tem mais de 2.300 vagas abertas e em seleção em logística

Os interessados devem se candidatar gratuitamente pelo site candidato.luandre.com.br. É importante que estejam com a documentação em dia, pois a maior parte das vagas são para início imediato. Confira abaixo as oportunidades para pessoas com e sem experiência:

Representante de envio I– R$1.000 -1.500

Auxiliar de Operações Logísticas – R$1.000 -1.500

Auxiliar de operações de cargas – R$1.000 -1.500

Auxiliar de Movimentação – R$1.000 -1.500

Conferente – R$1.000 -1.500

Ajudante de Expedição– R$1.500 -2.000

Separador de cargas – R$1.000 -1.500

Almoxarife – R$1.500 -2.000

Auxiliar de Logística II– R$1.500 -2.000

Líder de Movimentação de Produção– R$1.500 -2.000

Operador de Empilhadeira – R$1.500 -2.000

Representante de envio III – R$2.000 -2.500

Analista de Logística – R$2.000 -2.500

Assistente de Transporte– R$2.000 -2.500

Auxiliar de almoxarifado e Expedição – R$2.500 – 3.000

Líder de Estoque – R$3.000 – 3.500

Analista de logística Pleno – R$3.000 – 3.500

Operador Logístico III – R$3.500 – 4.000

Coordenador de Operações– R$4.500 – 5.000

Analista de Projetos Logísticos Jr. – R$5.000 – 5.500

Sobre a Luandre

A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem mais de 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2020, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 3,8 milhões de currículos cadastrados. Há 20 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu dez edições, na categoria “Temporários e Efetivos”, sendo a atual vencedora.

Em 2022, foi reconhecida como “Best Work Places”, e um dos melhores Fornecedores para RH. Com soluções em Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário e Administração de Pessoal (Temporários e CLT), é uma consultoria referência no segmento.

Atualmente, possui 12 unidades: São Paulo (Centro, Sul, Alphaville, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre), com estrutura e capacidade de atendimento em todo o Brasil.

