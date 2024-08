Livro comemorativo dos 10 anos do Canal UM BRASIL recebe Prêmio Lusófonos da Criatividade, em Portugal

Da assessoria

O Canal UM BRASIL, iniciativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), recebeu, na semana passada, uma das principais premiações globais do campo da Comunicação: um bronze do Prêmio Lusófonos da Criatividade, da Lisbon Awards Group, pelo livro de dez anos do projeto — com citações das mais de 600 entrevistas realizadas no período, lançado em abril deste ano. A publicação foi premiada na categoria Sustentabilidade/Problemas Sociais durante cerimônia realizada na última quinta-feira (25.07), em Lisboa, Portugal.

Criado há mais de uma década para reconhecer grandes projetos de comunicação, publicidade e marketing nos países que compartilham o idioma português, o Lusófonos da Criatividade se tornou, desde então, uma das principais honrarias mundiais na área. Nesta edição, além do Canal, outras instituições nacionais foram premiadas, como o Banco do Brasil. O livro premiado reúne centenas de citações tiradas das entrevistas realizadas, desde 2014, com intelectuais, autoridades, pesquisadores, cientistas e observadores da realidade do País.

A ideia é que, juntas, as frases formem uma interpretação autêntica do Brasil. “Essas citações são lentes distintas que nos ajudam a compreender a realidade nacional”, explica o diretor de Conteúdo do Canal, Guilherme Baroli. “A intenção é suscitar reflexões críticas sobre o passado, inspirar o presente e, sobretudo, elaborar soluções possíveis para as circunstâncias desafiadoras persistentes — e para aquelas que ainda nem sequer conhecemos”, complementa.

As frases são de personalidades que vão de economistas como Gustavo Franco, Pedro Malan e Elena Landau até atores políticos do presente, como Preto Zezé, Silvio de Almeida, Kaká Werá e Alessandra Korap; passando, ainda, por figuras como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1994–2002), o filósofo Eduardo Giannetti, a bióloga Natalia Pasternak e a imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Nélida Piñon.

Vale lembrar ainda que outra iniciativa da FecomercioSP já foi premiada pelo Lusófonos da Criatividade, e na mesma categoria: a edição de 60 anos da Revista Problemas Brasileiros, de dezembro de 2023.

O livro UM BRASIL 10 anos está disponível para download gratuito aqui.

Sobre o Canal UM BRASIL

O Canal UM BRASIL é uma realização da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), entidade que há mais de 80 anos representa o empresariado brasileiro e trabalha por um ambiente de negócios mais simples e justo. Por meio do Canal, a Federação amplia as discussões para além do ambiente laboral, explorando, também, o campo das ideias ao jogar luz sobre os desafios e as possíveis soluções para o Brasil. Os conteúdos gerados a partir dessas discussões estão disponíveis gratuitamente em versão eletrônica no site (www.umbrasil.com). Há dez anos, o Canal engaja especialistas de diversas áreas para discutir transformações sociais no País de forma ampla, abordando temas como gestão pública, combate à corrupção, sustentabilidade, qualidade democrática, identidade nacional, necessidade de modernização do Estado, desigualdade social, cenário internacional e o papel do Brasil na perspectiva global.

Sobre a FecomercioSP

Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

FecomercioSP