Lista: 30 doenças e tratamentos possíveis com Cannabis medicinal

Publicado por: Rosano Almeida

A Cannabis tem se mostrado eficaz no tratamento de dezenas de doenças e transtornos de saúde. O motivo desta vasta aplicação se deve porque os canabinoides presentes nas plantas ativam o nosso sistema endocanabinoide, presente no corpo humano e de todos os demais mamíferos.

Esse sistema e seus receptores se encontram espalhados por todo o corpo, em membranas celulares do cérebro, órgãos, tecidos conjuntivos, glândulas e células do sistema imunológico. Ele é responsável por regular processos fisiológicos, como apetite, dor, inflamação, termorregulação, pressão intraocular, sensação, controle muscular, equilíbrio de energia, metabolismo, qualidade do sono, resposta a estresse, motivação/recompensa, humor e memória.

Nessa matéria, explicamos como funciona o sistema endocanabinoide. Se você ainda não conhece, vale conferir. No Portal Cannabis & Saúde, listamos 30 doenças e transtornos possíveis de tratamento com a planta. São matérias produzidas pelo portal Cannabis & Saúde e reunidas num só lugar. Basta clicar nas imagens para acessar. Confira agora!

