Lideranças do DEM são destaque em ranking “Elite Parlamentar 2020”

Rosano Almeida

O Democratas figura entre os três partidos (PT, MDB e DEM) que lideram a maior parte da elite parlamentar, segundo levantamento feito pela consultoria Arko Advice. O ranking elaborado desde 1998 aponta quem são hoje os deputados e senadores mais influentes do Congresso Nacional, com a maior capacidade de articulação sobre os rumos da agenda política.

Dez parlamentares do DEM estão na lista deste ano: Efraim Filho (PB), Rodrigo Maia (RJ), Davi Alcolumbre (AM), Fernando Coelho Filho (PE), Geninho Zuliani (SP), Kim Kataguiri (SP), Pedro Paulo (RJ), Dorinha (TO), Marcos Rogério e Rodrigo Pacheco (MG). O partido disputa o segundo lugar no ranking, ao lado do MDB e atrás apenas do PT, com 12 políticos listados.

Segundo a Arko Advice, membros da elite parlamentar são aqueles com grau variado de importância: negociam com o Executivo, representam grupos de pressão, operam na busca do consenso e influenciam nas decisões do Executivo ou deixam sua marca no processo deliberativo do Congresso Nacional. A listagem leva em conta as lideranças formais – políticos que ocupam cargos de comando de bancadas ou presidências de partidos, que estão à frente das comissões permanentes ou temporárias mais relevantes do Congresso – e informais, sem cargos específicos, mas muito influentes nos bastidores ou no cotidiano da atividade parlamentar. Na categoria de lideranças informais, os parlamentares são classificados como “especialistas”, “debatedores” ou “articuladores”.

Entre os 594 deputados e senadores eleitos, apenas 17,3%, ou seja, 103 deles, integram essa elite parlamentar definida pela consultoria. Entre os 103 da elite parlamentar constam apenas 13 mulheres, havendo clara predominância masculina nas articulações legislativas. O Estado de São Paulo é o que concentra a maior parte dos “influenciadores” do Congresso, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais.

