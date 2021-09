LBV faz campanha para arrecadar brinquedos

Publicado por: Rosano Almeida

Com a pandemia da Covid-19, a situação de crianças e adolescentes se agravou, particularmente, entre as famílias mais vulneráveis, conforme alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Em sua última pesquisa, o cenário aponta que 55% dos entrevistados declararam que o rendimento domiciliar diminuiu desde o início da pandemia e estima-se que essa porcentagem representa cerca de 86 milhões de brasileiros.

A redução do salário de alguém da família foi o motivo da queda para 64% das pessoas que residem com crianças ou adolescentes, trazendo impactos significativos para a infância daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Com a proximidade do Dia das Crianças (12/10), a Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou uma campanha para arrecadar brinquedos e jogos educativos, com o objetivo de distribuir para as crianças e os adolescentes, com idades entre 6 e 15 anos, atendidos pela Instituição.

A meta é arrecadar 400 brinquedos (em bom estado), contemplando também os irmãos dos atendidos, para proporcionar a eles um Dia das Crianças mais feliz. A entidade pede apoio da comunidade com doações.

A arrecadação acontece até o dia 08/10. Os brinquedos podem ser entregues no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV localizado na Rua. São José Operário, s/n, bairro Dom Aquino (Cuiabá) ou se preferir, pode-se fazer uma doação por transferência bancária via PIX, pelo e-mail: pix@lbv.org.br.

