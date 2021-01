Korin Agricultura quadruplica capacidade de fábrica de bioinsumos

Publicado por: Rosano Almeida

O crescimento do mercado de bioinsumos e as perspectivas de contínuo avanço da agricultura natural levam a Korin Agricultura e Meio Ambiente a acelerar os investimentos em capacidade de produção, portfólio e infraestrutura. A empresa inaugurou uma moderna unidade industrial em Ipeúna (SP) com capacidade para 2 milhões de litros/ano de produtos líquidos e 1.200 t/ano de insumos farelados. Os investimentos somam R$ 2 milhões.

“A Korin Agricultura investe em bioinsumos há mais de duas décadas. Nos últimos anos, verificamos evolução muito rápida desse mercado, tendo como pano de fundo a produção sustentável, com respeito ao meio ambiente. Esse cenário nos motiva a ampliar em quatro vezes nossa capacidade de produção e a incorporar novas tecnologias para agricultura e produção animal”, informa o CEO Luiz Demattê.

Demattê explica que em 2019 a Korin Agricultura definiu uma agressiva estratégia de presença no mercado com o objetivo de fortalecer sua atuação em produtos desenvolvidos a partir dos preceitos da agricultura natural, tornando-se referência nessa área.

“Queremos atender não somente aos produtores orgânicos mas também àqueles que adotam o modelo convencional para dar nossa contribuição à produção sustentável” complementa o CEO da Korin Agricultura.

O mercado de bioinsumos para agricultura movimenta em torno de R$ 1 bilhão conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A Korin Agricultura e Meio Ambiente foca sua atuação no desenvolvimento e fornecimento de bioinsumos com base nos princípios e conceitos da agricultura natural de Mokiti Okada, observador atento dos fenômenos da natureza que, ainda no século XIX, manifestou preocupação com o método agrícola convencional devido ao emprego excessivo de adubos e agroquímicos e à perda de vigor do solo, afetando a saúde das pessoas. Estes ensinamentos foram disseminados no Brasil.

Mokiti Okada afirma que o solo tem vida e que, com suas características modificadas pelos produtos químicos, torna-se cada vez mais dependente deste tipo de insumos. Dessa forma, a utilização correta dos recursos da natureza possibilita a obtenção de alimentos com energia vital que beneficiam não apenas a saúde física, mas também a saúde espiritual.

