Kalil destaca a importância do papel do vereador para a sociedade

A coligação “Amor por Várzea Grande” – formada pelo MDB, DEM, PSDB, PP, PL e PC do B -, lançou 113 candidatos a vereador. A expectativa é de que a aliança de partidos conquiste a maioria das vagas na Câmara Municipal.

Publicado por: Rosano Almeida

Da Assessoria

O candidato a prefeito pela coligação “Amor por Várzea Grande”, Kalil Baracat (MDB), enfatizou a importância do papel do Legislativo Municipal na construção de política públicas para o Município. Na data em que se comemora o ‘Dia do Vereador’, o emedebista ainda lembrou o período em que esteve no exercício do mandato parlamentar, entre os anos de 2013 e 2016.

Embora ainda estivesse vivendo o luto pela perda do pai num acidente automobilístico em 16 de junho de 2012, Kalil conseguiu apresentar 321 proposições legislativas entre projetos, indicações e moções, bem como 19 pareceres em comissões e 13 projetos de lei e decretos legislativos, todos aprovados e sancionados.

Kalil ainda lembra que realizou um trabalho de fiscalização e zeladoria, sempre atendendo os pedidos da população referente a iluminação, sinalização, recapeamentos e limpezas. Entre as realizações como líder do governo, Baracat acompanhou 141 projetos e leis propostos pelo Poder Executivo.

A vereança sempre esteve muito próxima da vivência de Kalil, que além de ter sido parlamentar é neto de dois ex-vereadores por Várzea Grande, Caboclo e Sarita Baracat – sendo esta última ainda foi prefeita e deputada estadual. Além disso, seu próprio pai, Nico Baracat, foi vereador, antes de ter ocupados os postos de vice-prefeito e deputado estadual.

O candidato ainda destacou a força da chapa de vereadores que constitui a coligação “Amor por Várzea Grande”, formada pelo MDB, DEM, PSDB, PP, PL e PC do B, que lançou 113 candidatos. “Pela nova regra eleitoral, não teremos o voto de legenda como na passada, que era compartilhado entre os partidos que compunham o arco de alianças. No entanto, temos nomes fortes dentro de cada sigla. E tenho a certeza de que conseguiremos eleger o maior número de vereadores”, garantiu Kalil.