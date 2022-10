Júlio Campos reúne 3 mil eleitores em evento político e reafirma compromissos com população de Mato Grosso

Entre as propostas do candidato, reforçadas em reunião realizada na quinta-feira (29), está a expansão da Unemat

Da Assessoria do candidato

Com cerca de três mil eleitores reunidos na praça do bairro Pedregal, em Cuiabá, o candidato a deputado estadual Júlio Campos (União Brasil) reafirmou, na noite de quinta-feira (29), os compromissos que colocará em prática, sendo eleito, na Assembleia Legislativa.

Entre as propostas pontuadas estão a expansão da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), regularização fundiária, construção de casas populares e centro de acolhimento para dependentes químicos.

Além do discurso no palanque, o ícone da política mato-grossense circulou entre o eleitorado. Com os feitos realizados no estado, e por já ter ocupado os cargos de governador, senador, deputado federal, prefeito e conselheiro do Tribunal de Contas, Júlio Campos foi bastante “tietado”.

No decorrer da campanha de estadual, Júlio Campos tem defendido, por exemplo, a expansão da Unemat, com a construção de campus em Cuiabá e Várzea Grande. Ele sempre enfatiza que Jayme Campos (UB), que é irmão de Júlio e senador por Mato Grosso, foi quem criou a instituição de ensino.

“Quero trazer a Unemat para Cuiabá e Várzea Grande para que os moradores da baixada cuiabana tenham mais oportunidade de cursar o ensino superior. Sabemos que só as vagas da Universidade Federal e o Instituto Federal de Mato Grosso não são suficientes para atender quem quer ter o ensino superior. E ninguém anda tendo dinheiro para pagar particular”, justificou.

O candidato também lembrou que, quando governador, construiu mais de 40 mil casas populares. “Na Assembleia eu vou lutar para que o Governo do Estado volte a construir casas populares. Para isso, vou exigir que sejam utilizados 25% do Fethab [Fundo Estadual de Transporte e Habitação] para a habitação”, enfatizou.

Os eleitores que têm participado das reuniões políticas do postulante a estadual demonstram, com palmas e gritos, por exemplo, apoio aos compromissos que Júlio Campos tem defendido. Isso demonstra que o candidato está atento às necessidades da população de Mato Grosso.

Além da Unemat e casas populares, Júlio Campos tem defendido, por exemplo, a industrialização de 30% do agronegócio no Estado, construções de centro de acolhimento para idosos, hospital veterinário para animais de pequeno e médio porte, centros de tratamento para dependentes químicos e botão do pânico nos ônibus para evitar que mulheres sofram assédios.