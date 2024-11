Itaú Unibanco leiloa mais de 25 imóveis residenciais

Leilão acontecerá no dia 28 de novembro

Da assessoria

A Frazão Leilões, empresa referência no setor, irá promover, em parceria com o Itaú Unibanco, um leilão com mais de 25 imóveis residenciais no próximo dia 28/11, às 11h.

O evento será realizado online e oferece imóveis localizados na Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Os imóveis disponíveis são residenciais e possuem descrição detalhada, fotos e condições específicas de venda no site da Frazão Leilões , garantindo transparência e segurança ao processo. Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio no site da Frazão Leilões e aceitar as regras de participação.

Entre os destaques do leilão está uma casa em condomínio fechado em Pinhais (PR), com lance a partir de R$1.571.800,00. Já em Papicu (CE), há um apartamento com lance inicial de R$744.300,00.

No centro-oeste, na cidade de Valparaíso (GO), outro imóvel se destaca tem se destacado, principalmente por ter o menor lance no leilão, com R$67.100,00.

Por fim, no Sudeste, dois imóveis também chamam a atenção. O primeiro fica em Santos (SP), com lance a partir de R$701.200,00. O segundo é uma casa em Duque de Caxias (RJ), com lance de R$272.600,00.

Com relação às condições de pagamento, elas podem ser feitas: à vista, com 10% de desconto; 20% de sinal mais 08 parcelas sem juros ou correção; 25% de sinal mais 12 ou 24 parcelas, acrescidas de juros de 10% a.a. Tab. Price e IPCA anual; 30% de sinal mais 36 ou 48 ou 78 parcelas, acrescidas de juros de 10% a.a. Tab. Price e IPCA anual. Os débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo Itaú até a data do leilão.

Sobre a Frazão Leilões

A Frazão Leilões é uma das empresas referência no Brasil na realização de leilões de imóveis. Só no ano de 2023, levou a leilão milhares de imóveis, sempre com atuação em todas as fases do processo, desde a avaliação e organização de lotes até a emissão de toda a documentação necessária, com todo o suporte e transparência às partes envolvidas – das empresas que anunciam os bens aos compradores.