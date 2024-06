Itaipava e Crystal lançam a promoção “Tem cerveja na tampinha”

Até agosto, serão distribuídas mais de 650 mil tampinhas premiadas na região Centro-Oeste do país

O Grupo Petrópolis, maior cervejaria com capital 100% nacional, lança a promoção “Tem cerveja na tampinha”. Ao todo, serão mais de 650 mil tampinhas que poderão ser encontradas nas cervejas Itaipava e Crystal, comercializadas em mais de 14 mil PDV’s (pontos de venda) parceiros, localizados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Com duração de três meses, a iniciativa visa aprimorar a distribuição das marcas, proporcionando uma ferramenta para maximizar sua presença nos bares, além de incentivar o uso das embalagens retornáveis de 300 ml, 600 ml e 1 litro.

Para participar é simples. Após a compra do produto, é só abrir a tampa e, se estiver premiada, o consumidor ganha outra cerveja. As tampinhas premiadas podem ser trocadas no local, na mesma hora, ou em qualquer outro ponto de troca participante.

Para amplificar o alcance da promoção, também serão realizadas ações de marketing de influência para Itaipava, com mais de 15 influenciadores regionais, dentre eles, Maínna, do perfil “Pega essa dica CBA”; Polly e Rapha, do “Cozinhando a dois” e o perfil “Dicas de Cuiabá”, entre outros.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais das marcas e acesse o site https://www.temcervejanatampinha.com.br/

SOBRE A ITAIPAVA – Criada em Petrópolis (RJ), Itaipava, a cerveja do verão, conquistou o consumidor brasileiro ao longo dos anos e, hoje, é uma das cervejas mais consumidas no país. A família Itaipava conta com diferentes tipos para todos os gostos e ocasiões: Itaipava Pilsen, Itaipava Premium, Itaipava 100% Malte, Itaipava Go Draft, Itaipava Malzbier, Itaipava Chopp e Itaipava Zero Álcool. Conheça o site: http://www.cervejaitaipava.com.br – @itaipava

SOBRE A CRYSTAL – Crystal é uma cerveja leve, cristalina, preparada com ingredientes cuidadosamente selecionados e matérias-primas especiais. Além de todos esses atributos, ela também é pioneira: foi a primeira cerveja do Brasil a receber o selo de proteção no bocal das suas latas. Saiba mais sobre a cerveja em www.cervejacrystal.com.br e no www.facebook.com/CrystalCerveja .

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS – O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Petra, Black Princess, Cacildis, Cabaré, Weltenburger, Crystal e Lokal; a cachaça Cabaré; a vodca Nordka; os coquetéis prontos Cabaré Ice e Blue Spirit Ice; os energéticos TNT Energy Drink e Magneto; os refrigerantes It!, Tik Tok e a Tônica Petra; o suplemento alimentar líquido TNT Sports Drink; e a água mineral Petra. O Grupo possui oito fábricas em seis Estados e mais de 160 Centros de Distribuição em todo o País, sendo responsável pela geração de mais de 20 mil empregos diretos. Saiba mais no link e em @grupo.petropolis nas redes sociais.