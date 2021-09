Invicto fora de casa no Brasileirão, Jenison quer manter escrita pelo Cuiabá na estreia do returno

Publicado por: Rosano Almeida

Por Douglas Albino

Neste sábado (11.09.2021), o Cuiabá vai fazer a sua estreia no returno do Brasileirão. A equipe visita o Juventude, às 17h, e o atacante Jenison espera manter uma escrita na Série A — a de não perder fora de casa.

O Dourado fez nove partidas longe dos seus domínios no primeiro turno. Jenison atuou em seis destes jogos e, além da invencibilidade, marcou dois gols.

“Claro que a gente não se apega a isso, mas é um dado interessante. Acredito que mostra a eficiência da nossa equipe, mesmo atuando fora de casa. Vamos trabalhar para que seja assim contra o Juventude, e espero poder ajudar o time novamente”, avaliou o atleta, que também projeta a partida no Alfredo Jaconi.

“A expectativa é de um jogo equilibrado, decidido nos detalhes. São dois times que costumam se adaptar bem aos diferentes cenários que enfrentam, e acredito que será assim no sábado. Vamos jogar com inteligência para buscar um bom resultado nesse início de returno”, finalizou Jenison, que soma três gols pelo Cuiabá no Brasileirão.

