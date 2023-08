Intercâmbio volta a crescer no Brasil após a pandemia e conquista preferência entre os estudantes

Da assessoria

A oportunidade de conhecer novos países, culturas e idiomas está entre os principais motivos que levaram cerca de 450 mil brasileiros ao exterior durante o ano de 2022, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. O número é 18% maior que em 2019, período anterior à pandemia da Covid-19 e quando foram contabilizadas 386 mil viagens deste modelo.

Vista como porta de entrada para o aprimoramento da carreira profissional e acadêmica, bem como oportunidade para aprendizado de uma nova língua, a experiência tem conquistado a preferência do público, em especial dos estudantes, que encontram na troca de vivências com pessoas de outros países, a chance de obter uma vida melhor e com mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Felipe Caetano, de 18 anos, é um desses jovens. Ele retornou recentemente ao Brasil após ter realizado um intercâmbio por quatro países. Felipe conta que após um período estudando inglês se sentiu preparado para colocar em prática a experiência com o segundo idioma. “Conheci outros povos, culturas, países e pude expandir meus horizontes”, declarou.

Em Cuiabá, o Instituto da Língua Inglesa (ILI) oferece este tipo de serviço de intercâmbio cultural de forma completa e contempla quatro países do continente europeu: Inglaterra, Bélgica, Holanda e França. No pacote são disponibilizados desde passeios turísticos até cursos em instituições de renome e que proporcionam certificado ao término.

Esse tipo de experiência completa é o que, segundo Felipe, agrega muito na hora da procura por uma instituição que auxiliará nesse projeto. “Tenho a ambição de cursar direito e se tivesse a oportunidade de cursar em outro país, com certeza faria, pois fiz inglês e me qualifiquei. Então, poder participar de experiências que agreguem e que nos oportunizem várias frentes de aprendizado é essencial”, completou.

A diretora-pedagógica do ILI, Zenaide Brianez, explica que o programa não é direcionado somente ao público de forma individual, podendo ser realizado também em grupos, sejam elesde amigos ou familiares. “A nossa maior demanda é entre os estudantes, porém, atendemos grupos. Além do turismo, o intercâmbio auxilia na capacitação de novos idiomas, trazendo como bagagem primordial o conhecimento”.

Com unidades de ensino localizadas no bairro Goiabeiras e Jardim das Américas, o ILI se consolida no mercado há 37 anos, rompendo barreiras de Cuiabá para todo o Brasil, com foco no padrão internacional de qualidade.

