Instituto Servir Brasil elege nova diretoria para defender o serviço público brasileiro

Em Assembleia Geral virtual, realizada nesta terça-feira (28/2), Alison Souza, à frente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), foi eleito diretor institucional

Braço operacional da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público brasileiro, o Instituto Servir Brasil reuniu as entidades filiadas para escolher o diretor institucional e o substituto, cargos equivalentes à presidência e à vice, da instituição. Ao ser indicado, o presidente do Sindilegis frisou que o papel do Instituto é fortalecer relacionamentos, promover encontros e ampliar caminhos para que os sindicatos e entidades possam fazer seu trabalho com maior facilidade.

Eleito para o cargo de diretor institucional substituto do Servir Brasil, Janus Pablo de Macedo, presidente do ANFFA Sindical, entidade que representa os Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Affas), destacou a importância do trabalho de valorização das carreiras públicas, que desde 2019 vem sendo realizado pelo Brasil Servir. “É um privilégio fazer parte dessa instituição e somar esforços em prol da defesa e melhoria do serviço público do país”, destacou e afirmou que o momento é de trabalhar para a construção de um diálogo permanente e propositivo na elaboração da minuta da nova Reforma Administrativa.

Servir Brasil

Vinculado à Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), presidida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE), o Servir Brasil tem a missão de operacionalizar os pleitos definidos pela Frente, sempre atuando junto aos tomadores de decisão em benefício do serviço público brasileiro e da valorização de todas as carreiras.

Cabe ao Instituto subsidiar parlamentares com estudos e informações técnicas para dar suporte à análise das principais demandas das carreiras de todos os poderes, além da realização de eventos científicos e acadêmicos, entre outras atribuições. A Frente é composta por 235 deputados federais e seis senadores.

