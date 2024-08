Instalação de fábrica em Agudos do Sul vai favorecer o crescimento econômico do município

Unidade fabril licenciada destinada à produção de malas para viagem proporcionará geração de empregos e o aumento da renda local

Por Paula Batista

Com o anúncio da instalação de uma nova unidade fabril licenciada para operar em Agudos do Sul, no Paraná, a K1 Marketing & Investment, empresa focada no licenciamento de marcas, que reúne negócios em nível mundial, aponta uma retomada da produção de marcas de malas, entre as quais a Ika, nonagenária referência cúmplice de viagens e emoções de várias gerações de brasileiros.

A implantação da planta industrial, que deverá ocorrer entre outubro e dezembro de 2024, contribuirá com o desenvolvimento econômico local, por meio da geração de empregos e aumento da renda da cidade.

Segundo dados de 2021 do IBGE e IPARDES, fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Agudos do Sul, o município possui 10,2 mil habitantes, com um PIB (Produto Interno Bruto) per capita de R$ 22,7 mil. O PIB total do município corresponde a cerca de R$ 216,9 milhões, sendo que 37% do valor advém da agropecuária, seguido por participações dos serviços (32,9%) e da administração pública (23,8%).

O setor industrial corresponde a 6,3% do PIB, número que deverá ter um aumento substancial com as atividades da indústria licenciada pela K 1 na localidade. “Nossa expectativa é que a instalação da fábrica de malas impulsione a economia local de maneira significativa, trazendo melhorias consideráveis na qualidade de vida dos nossos habitantes. A geração de empregos diretos e indiretos é um dos principais motores desse crescimento”, afirma Eduardo Zoellner Ribeiro, economista e secretário de desenvolvimento econômico de Agudos do Sul.

A perspectiva é que sejam criados cerca de 65 novos postos de trabalho, além de favorecer a criação de empregos indiretos abrangendo setores como transporte, alimentação e serviços gerais. Além do aumento da renda local, o empreendimento traz uma série de impactos positivos para a comunidade como um todo, segundo o secretário. “Socialmente, a presença de uma empresa desse porte em Agudos do Sul pode estimular o crescimento de outras atividades comerciais e de serviços, melhorando a qualidade de vida de todos os residentes. Além disso, sabemos que a K1 possui projetos sociais em outras regiões, e esperamos que esses projetos também impactem positivamente a nossa comunidade, trazendo benefícios adicionais para Agudos do Sul”.

A K1 e a indústria licenciada chegam a Agudos do Sul após procurar pela Invest Paraná, agência de promoção e atração de investimentos do Governo do Estado, que localizou dentro de seu programa Invest Cidades o município, que poderia ter uma certa atratividade e receber essa indústria. O anúncio da nova unidade aponta uma retomada da produção da Ika em seu país de origem. “Atualmente temos fábricas licenciadas operando na China e no Paraguai. Marcas históricas como a IKA representam valores como Resiliência, Ética, Reciprocidade, Inovação e Tradição.

A instalação da nova unidade fabril licenciada no Paraná é uma aposta dos empreendedores no resgate da capacidade de produção nacional após décadas de total dependência apenas da importação afirma Laura Virmond, sócia da K1.

A jornada de 90 anos da marca Ika

Como resultado da determinação de imigrantes judeus que buscavam não apenas oportunidades, mas, acima de tudo, dignidade em suas novas vidas e nacionalidades, a Ika teve início em 1933, inicialmente como um pequeno negócio que produzia artefatos para viagens.

Foi registrada como marca em 1948 e se consolidou nos anos seguintes como um símbolo de sofisticação, elegância e estilo. Na década de 1960, a marca expandiu internacionalmente, alcançando significativa relevância no cenário nacional e internacional, até se consolidar como sinônimo de qualidade nos anos de 1970 e 1980.

O período seguinte a marca Ika enfrentou desafios e esteve temporariamente fora do mercado, até ser adquirida em 2004 pela K1 Marketing & Investment, que desenvolveu diversas linhas e reposicionou a marca Ika no setor, até que em 2018 teve início um processo de globalização, expandindo suas operações.

Atualmente, a K1 conta com licenciados industriais e de distribuição na China, no Brasil e no Paraguai. Da China, partem produtos para o Brasil e Espanha, enquanto a planta industrial no Paraguai produz para os países latino-americanos.

Com 90 anos completados, a Ika mantém sua aura de marca tradicional, mas direcionada para o futuro, prezando por sustentabilidade e emprego de novos recursos tecnológicos para fabricação dos produtos. Isso proporciona uma busca por materiais menos poluentes e sustentáveis e a conquista de uma inovação produtiva.

A K1 opera outras marcas, estas emergentes, como, por exemplo, Excel e a Jovial Guru KAN.