Iniciativas financeiramente sustentáveis e com caráter socioambiental contribuem para transformar vidas

Os negócios de impacto social buscam um efeito positivo gerado por meio do próprio core business do empreendimento, ou seja, a atividade principal deve beneficiar de forma acesso a comunidade que estão inseridos.

Por Sandra Santos

Um dos modelos de negócios que vem ganhando destaque no universo do empreendedorismo é o Negócio de Impacto Social e Ambiental. O empreendedor que deseja atuar nesse viés, precisa compreender que a missão desse modelo de negócio está diretamente no compromisso de transformação social ou ambiental positiva, ao mesmo tempo em que possibilitam a geração de receita. No Brasil, existem – atualmente – inúmeras empresas que atuam com este modelo nas áreas de educação, saúde, cidadania, tecnologias verdes, serviços financeiros e outros segmentos.

O “empreendedor de impacto”, como é conhecida a pessoa motivada a obter resultados financeiros e, ao mesmo tempo, ajudar a solucionar um problema social, também têm ganhado cada vez mais espaço no país. É aqui que as franquias de impacto social despontam como um negócio revolucionário e lucrativo.

Entre os segmentos franqueados de impacto social, as escolas de idiomas são um nicho com extremo potencial de sucesso. Isso porque, no Brasil, uma pequena parcela da população sabe outro idioma. Apenas 5% das pessoas com 16 anos ou mais afirmam possuir algum conhecimento do inglês, de acordo com a British Council . Em contrapartida, 91% dos empresários consideram o idioma essencial para os negócios.

Para o empreendedor de impacto social, Gustavo Fuga, fundador e CEO da edtech 4YOU2, escola voltada para a democratização do ensino do idioma inglês, é por meio do modelo de impacto que é possível fazer mudanças significativas em um ambiente social, educacional e financeiro.

“O grande diferencial de uma franquia de impacto social é a da rentabilidade associada ao impacto social. A 4YOU2 promove o desenvolvimento da região em que está inserida, dando insumos para que os estudantes desenvolvam habilidades que vão além da obtenção de um segundo idioma, dando margem para a formação de um pensamento mais crítico e miscigenado, conforme o contato com pessoas advindas de outras nações e culturas, tornando parte da rotina do aluno”, relata Gustavo Fuga.

O que é necessário para investir em franquia de impacto social?

Não é necessário ser professor, nem ter conhecimentos avançados em gestão para investir em franquia de educação. Um empreendedor precisa ter total comprometimento com a marca e a unidade franqueada, ter uma predisposição a ser liderado porque, apesar de liderar sua equipe na franquia, na maioria das tomadas de decisão, o franqueado deverá estar disposto a contar com o apoio do franqueador para ajustar suas estratégias.

Para quem deseja abrir uma franquia de ensino de idioma com impacto social, os benefícios são significativos. “Além do setor educacional estar em constante crescimento e o impacto socioeconômico gerado pelo nosso modelo de negócio ser inegável, a franquia 4YOU2 é bastante inovadora por ter um amplo mercado em expansão, pois, em média, apenas 5% da população brasileira fala inglês. Somado a isso, temos como forte diferencial o ensino ministrado por professores estrangeiros de várias nacionalidades e a experiência de um intercâmbio cultural sem sair do Brasil. Com isso, conseguimos gerar impacto social oferecendo ensino de qualidade da língua inglesa com baixo custo para a população e ainda gerar lucro e margem de crescimento de forma sustentável”, revela o empresário.

Para abrir uma franquia de impacto 4YOU2, segundo Gustavo Fuga, o empreendedor deve ter como valores básicos a empatia, honestidade e visão cultural e de negócio já que o acesso à cultura e educação, são a chave para uma sociedade mais justa e desenvolvida, lembrando que um negócio social também deve ser rentável.

Suporte para o franqueado

É comum o investidor ingressar no negócio mesmo não possuindo muita experiência em gestão. Um suporte de qualidade inclui, por exemplo, programas de treinamento, ações de comunicação e marketing, assistência jurídica e financeira, o que é de grande auxílio para os franqueados que dão seus primeiros passos neste segmento. Neste aspecto, a 4YOU2 oferece ampla estrutura para que as unidades conquistem um bom desempenho e sejam referências em suas regiões. Entre os departamentos que dão suporte destacam-se:

Coordenação Regional para dar apoio na atração e retenção de novos alunos; suporte para administração e resultados.

Departamento de Experiência para gestão de professores estrangeiros; treinamentos de integração, de metodologia e, reciclagem

International Talents: estruturado para a atração, seleção e apoio a contratação dos professores estrangeiros

Specialist Franchisee: tem o objetivo de apoiar o franqueado em sua região, atendendo suas demandas junto à franqueadora, além de orientar em relação à remuneração através do resultado de sua regional.

Sobre a 4YOU2