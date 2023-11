Imac e estatal chinesa assinam memorando para facilitar negócios com frigoríficos

O objetivo desse acordo é reforçar a promoção da carne de Mato Grosso para o mundo

Por Assessoria Imac

A partir deste mês, o Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) irá promover a cooperação entre os frigoríficos de carne bovina de Mato Grosso e a estatal chinesa Sinomach Hainan. Em contrapartida, a empresa adotará medidas para ampliar a propaganda da proteína bovina do estado. O acordo foi firmado com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU).

O documento foi assinado no dia 06 de novembro pelo presidente do Imac, Caio Penido, e pelo Gerente Geral do Departamento de Engenharia e Comércio da Sinomach, Wang Shuo. O acordo firmado faz parte das ações do Imac durante a Missão Técnica Internacional Ásia 2023 com participação na China International Import Expo (CIIE), formada por autoridades públicas de Mato Grosso e representantes de entidades.

“O Brasil é o único país que consegue produzir carne bovina em larga escala com sustentabilidade e entre os estados Mato Grosso é imbatível. Tivemos a oportunidade de fazer uma degustação para os chineses experimentarem o corte bovino mato-grossense “MT Steak”, lançado pelo Imac, que está sendo bem elogiado, o que favoreceu ainda mais essa aliança”, destacou Penido.

Como sede regional do grupo Sinomach no Porto de Livre Comércio de Hainan, a Sinomach Hainan tem ricas experiências em engenharia agrícola e comércio de produtos agrícolas, nova engenharia de energia e novo comércio de energia, construção de infraestrutura.

E o Imac trabalha para desenvolver, hoje, as condições necessárias para que a pecuária de corte mato-grossense continue sendo um produto sustentável, seguro e de qualidade, ampliando ainda mais seu mercado consumidor em todo o mundo.

O acordo entrará em vigor a partir da data de assinatura, devendo ambas as partes cumpri-lo conjuntamente.

Crop AgroComunicação