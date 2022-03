Hospital Santa Helena comemora 40 anos sob administração do médico Marcelo Sandrin

Publicado por: Rosano Almeida

Assessoria de Imprensa do HBSH

Nesta quinta-feira (03.03.2022) o Hospital Beneficente Santa Helena (HBSH) comemorou o aniversário de 40 anos sob a administração do presidente Marcelo Sandrin.

Sandrin é paulista de São Simão mas se formou em medicina no Rio de Janeiro. “Fiz minha faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Lá atuei na área por 2 anos no Exército Brasileiro, me especializei em Clinica Médica – Medicina Interna e Terapia Intensiva CTI, e posteriormente, em 1982, me mudei para Mato Grosso”.

Ao relembrar sua trajetória no Santa Helena, o médico fala de uma época difícil, exatamente quando assumiu a direção do hospital. “Foi um período difícil que durou até 1987 mais ou menos. O hospital estava em crise e prestes a fechar as portas, mas com o comprometimento de uma equipe que tínhamos e que mantemos até hoje no hospital, conseguimos lutar muito e prosperar, saindo daquela situação, e hoje, quando olho para trás vejo que tudo valeu a pena e fico feliz em ver a transformação que conseguimos fazer nesse lugar”, falou.

Neste dia, em especial, Sandrin lembrou também, do grande idealizador e fundador, Dr Antonio Corrêa da Costa, o qual em 1964 lançava a pedra fundamental do hospital e em 1967, comemorava a inauguração.

Ele conta ainda que uma das principais lutas foi a de transformar o hospital em uma entidade filantrópica. “Lutamos durante anos para transformá-lo em hospital beneficente. Foram 6 anos de trabalho, cumprindo as normas que o enquadravam para ser beneficente sem ser reconhecido por burocracia federal, mas com todo o trabalho e união da equipe competente que temos aqui, conseguimos esse benefício que não é nosso, mas sim, da população mato-grossense”.

O médico fez referência aos seus amigos e parceiros de trabalho que desde o começo o acompanham nessa trajetória.

“Esta data comemoro junto a Drª Regina Coeli Corrêa e a toda equipe que faz esse hospital ser referência em atendimento em diversas áreas. Em especial, à Zoraida e à Hilda que estão há quatro décadas sonhando esse sonho comigo”, declarou.

O médico agradeceu aos cuiabanos e à sociedade mato-grossense pela acolhida. “Hoje me sinto mato-grossense, de alma e coração. Aqui formei minha família e criei todas as minhas raízes”, acrescentou ele.

Estrutura

Atualmente conta com UTI neonatal, UTI adulto, Centro de Hemodinâmica completo, com corpo clínico sólido, com um extenso programa de aprendizagem em todas as áreas para os funcionários e é referência em maternidade, cirurgias gerais, plásticas, cirurgias vasculares, medicina interna entre inúmeros outros tratamentos de saúde. São realizados mensalmente pelo SUS, 3700 atendimentos entre consultas , exames e internações; E realizados em média 700 a 800 partos, por mês, atendendo a todo Estado de Mato Grosso

“Em breve finalizaremos o envelopamento do hospital, aumentaremos a capacidade da UTI Adulto e o centro cirúrgico. Mais pra frente teremos um prédio novo e logo logo será reinaugurado o laboratório de análise clínica”, contou Sandrin.