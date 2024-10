Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá comemora 82 anos com ampliação de serviços

Por Soraya Medeiros

No próximo dia 23 de outubro o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) celebrará 82 anos de fundação e prestação de serviços de saúde à população mato-grossense. Ao longo dessas décadas, a prática diária da medicina humanizada, aliada à expertise do corpo clínico e ao uso de tecnologias inovadoras consolidou o HG como uma referência em diversas especialidades tanto no estado quanto no município. Entre os destaques estão a Cardiologia Clínica e Cardiovascular, Neurologia e Neurocirurgia, Gestação de Alto Risco e o tratamento de Fissuras Labiopalatinas. O hospital também se destaca pelo único Laboratório de Histocompatibilidade para Transplantes do Estado, reafirmando seu papel essencial no atendimento de alta complexidade e na prestação de cuidados especializados à comunidade.

Para celebrar sua trajetória de quase um século de compromisso com a saúde, o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) ampliou sua atuação, passando a atender também pacientes de diversos planos de saúde por meio do HG Convênio. Esse serviço oferece uma estrutura moderna e especializada, garantindo um atendimento ágil e de qualidade para os conveniados, ampliando o acesso a cuidados médicos com a excelência e a tradição que sempre marcaram a história da instituição.

A presidente do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, Flávia Silvestre, destacou a importância dessa expansão: “Com o HG Convênio, reafirmamos nosso compromisso em oferecer atendimento de excelência a um número ainda maior de pacientes. Estamos sempre em busca de aprimorar nossos serviços e essa estrutura moderna e especializada garante que aqueles que utilizam planos de saúde também possam contar com o cuidado humanizado, que é a marca registrada do nosso hospital”.

A paciente Lauriane Avelar elogiou o atendimento recebido no espaço do HG Convênio: “Fiquei muito satisfeita com o atendimento. Desde a recepção até os médicos, todos foram extremamente atenciosos e cuidadosos. A estrutura é moderna e me senti muito bem acolhida. Sem dúvida, o cuidado humanizado que eles oferecem faz toda a diferença no tratamento”.

Atualmente, o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá conta com 234 leitos, dos quais 28 são destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta e 12 à UTI Neonatal. É importante ressaltar que 85% de todos os atendimentos realizados pelo hospital são voltados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, o HG oferece Pronto Atendimento 24 horas nas especialidades de Cardiologia e Obstetrícia, garantindo acesso contínuo a cuidados médicos essenciais para a população.

A paciente Suzane Alencar, que está realizando seu pré-natal pelo SUS no Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, destacou a qualidade do atendimento: “Estou fazendo todo o meu pré-natal aqui pelo SUS e só tenho elogios. O cuidado com a saúde da mãe e do bebê é impressionante. A equipe é muito atenciosa, sempre me orienta com muita paciência, e sinto que estou em boas mãos. O hospital realmente faz a diferença com o atendimento humanizado”.

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, com sua tradição e qualidade, reafirma sua missão de cuidar da saúde dos mato-grossenses, sendo um pilar fundamental da rede de saúde do estado.

Assessoria