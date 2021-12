Hospital Geral de Cuiabá realiza testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C

Publicado por: Rosano Almeida

Por Soraya Medeiros

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) realiza neste mês de dezembro ações de prevenção e conscientização sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é comemorado nesta quarta-feira (01.12).

Segundo a infectologista do HG, Kadja Samara as atividades serão realizadas com o apoio do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) no Hospital Geral, com a realização gratuita de 300 testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Além disso, haverá bate papo e palestras.

Kadja explica que a Campanha do Dezembro Vermelho é voltada para a prevenção do HIV/AIDS. Ela tem o intuito de orientar e informar a população quanto a prevenção e a importância do diagnóstico precoce. Interrompendo a cadeia de transmissão do vírus e impedindo a evolução da doença e suas sequelas.

O teste é feito em 15 minutos e caso dê positivos, o profissional de saúde solicita os exames confirmatórios e o paciente é encaminhado para o atendimento de referência com equipe de saúde completa e especializada.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, no período de 2017 a 8 de novembro de 2021, foram registrados 4.420 casos de infecção pelo HIV. A Pasta informou que os municípios com o maior registro são Cuiabá, Sinop, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Tangará da Serra.

Kadja ressalta que uma pessoa com HIV ao iniciar a terapia com medicamentos antirretrovirais diminui sua carga viral no organismo (indetectável), ou seja, fica com uma quantidade de vírus pequena no sangue, que não é possível detectar. Geralmente, a situação ocorre cerca de seis meses após o tratamento.

Com isso, o vírus começa a ser menos transmissível. Atualmente, especialistas entendem que o tratamento também funciona como uma forma de prevenção da disseminação do HIV, em termos de saúde pública. Mas é necessário continuar o acompanhamento com os médicos e seguir o tratamento sem interrupções.

PREVENÇÃO

É fundamental então que as pessoas comecem a ficar atentas às questões relacionadas às Doenças Sexualmente Transmissíveis. A principal forma de prevenção continua sendo a utilização da camisinha em todas as relações sexuais, não importa o tipo de prática e o gênero das pessoas participando da relação.

Cronograma

Quinta-Feira – 02/12

9h às 15h – Teste Rápido

9h às 10h30 – Bate papo: Experiência de paciente HIV positivo – Enfermeira SAE/CTA – Liney

Sexta-Feira – 03/12

9h às 15h – Teste Rápido

9h às 9h30 – O vírus do preconceito agride mais que a doença

9h30 às 10h – Aspectos psicossociais relacionado ao diagnóstico HIV/AIDS

10h às 10h30 – Treinamento IST e HIV.