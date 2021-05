Hospital Geral de Cuiabá alerta população para lavagem das mãos

Publicado por: Rosano Almeida

Por Soraya Medeiros

Mais de um ano que o mundo inteiro sofre com a pandemia da Covid-19. O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá está com a campanha de ‘Higienização das Mãos’, que é uma forma de orientar a população a manter os cuidados de segurança para não infectar mais pessoas. Pois, todos sabemos que uma das ações que a sociedade deve ter é com a lavagem das mãos, assim como o uso de máscaras para proteger e salvar vidas.

Nesta quarta-feira (05.05), é comemorado o Dia Internacional da Higienização das Mãos, que é exaltado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa campanha reforça a importância deste gesto simples, mas importante para o controle da infecção hospitalar, e que por isso deve se tornar rotina para todos, em especial aos profissionais da área de saúde, que lidam diretamente com pacientes.

Esse ano o tema da campanha é ‘Mãos que Cuidam’ com foco na segurança do paciente. Além disso, é voltada para os funcionários, pacientes e também acompanhantes. Durante todo o mês o Hospital Geral irá realizar ações voltadas para a higienização das mãos.

A infectologista do HG, Kadja Leite explica que a higienização das mãos é uma das seis metas internacionais de segurança do paciente, um gesto simples, rápido e que salva vidas, que pode ser feito de duas maneiras: com álcool em gel (álcool 70%) ou com água e sabão.

“O método mais eficaz é que as pessoas higienizem sempre as mãos, caso não consiga lavar com água e sabão devem utilizar o álcool em gel. Lembrando que, essa ação deve ser realizada por toda a população, em especial os profissionais de saúde que tem contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico e após risco de exposição a fluidos corporais”, destaca a infectologista.

Lavar as mãos é um gesto simples e corriqueiro, de alto impacto para a saúde, pois interrompe um ciclo de transmissão de bactérias que produzem doenças. Na prática diária, observa-se que o ato de lavar as mãos ao longo do dia não faz parte da rotina das pessoas.

“Já era importante para a gente, que trabalha no hospital. Agora com a pandemia, se tornou, junto com as máscaras, a medida mais importante para toda a população. Fazemos o treinamento das equipes internas, mas também preparamos os pacientes e seus acompanhantes em relação aos cuidados com a higienização das mãos, para evitar as infecções”, destaca Kadja.

Confira o vídeo clicando aqui. Lembrando que esse vídeo foi feito antes da pandemia.